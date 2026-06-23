Senin Moda Anlayışın Ne?
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Her sabah dolabın kapısını açtığında bir kimlik krizi yaşıyorsan, kıyafetlerin senin hakkında senden daha çok şey anlatıyorsa doğru yerdesin. Acaba sen zamansız bir asalet timsali misin, yoksa rahatlığın kitabını yazan bir sokak modası ikonu mu? Öğrenmek için testi çözmeye başla! 👇
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1. Sabah uyandın ve dolabın karşısına geçtin. İlk düşüncen ne olur?
2. Alışverişe çıktığında ayakların seni farkında bile olmadan ilk hangi reyonlara götürüyor?
3. Sana göre şıklık nedir?
4. Bu desenlerden hangisini daha çok beğeniyorsun?
5. Bu kumaşlardan hangisini tercih edersin?
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6. Bu çantalardan hangisi senlik?
7. Bir güneş gözlüğü seç!
8. Sosyal medyada en çok ilham aldığın moda hesapları genellikle hangileridir?
Sen rahatlığı ve sadeliği modanın merkezine koyuyorsun!
Sen modayı yakından takip eden stil sahibi birisin!
Sen kuralları değil, kendi stilini takip ediyorsun!
Sen zamansız şıklığın temsilcisisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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