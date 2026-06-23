Senin Moda Anlayışın Ne?

Senin moda anlayışında konfor her şeyden önce geliyor. Saatlerce üzerinde taşıyamayacağın hiçbir parçanın dolabında uzun süre kalma şansı yok. Gösterişten çok işlevselliği seviyor, sade parçalarla güçlü kombinler oluşturuyorsun. Senin stilin, az ama öz anlayışının adeta giyilebilir versiyonu. İnsanlar seni gördüğünde abartılı değil ama her zaman derli toplu ve doğal biri olarak algılıyor. Trendler gelip geçse de sen kendini içinde iyi hissettiğin kıyafetlerden vazgeçmiyorsun.