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Senin Moda Anlayışın Ne?

etiket Senin Moda Anlayışın Ne?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
23.06.2026 - 11:22
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Her sabah dolabın kapısını açtığında bir kimlik krizi yaşıyorsan, kıyafetlerin senin hakkında senden daha çok şey anlatıyorsa doğru yerdesin. Acaba sen zamansız bir asalet timsali misin, yoksa rahatlığın kitabını yazan bir sokak modası ikonu mu? Öğrenmek için testi çözmeye başla! 👇

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1. Sabah uyandın ve dolabın karşısına geçtin. İlk düşüncen ne olur?

2. Alışverişe çıktığında ayakların seni farkında bile olmadan ilk hangi reyonlara götürüyor?

3. Sana göre şıklık nedir?

4. Bu desenlerden hangisini daha çok beğeniyorsun?

5. Bu kumaşlardan hangisini tercih edersin?

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6. Bu çantalardan hangisi senlik?

7. Bir güneş gözlüğü seç!

8. Sosyal medyada en çok ilham aldığın moda hesapları genellikle hangileridir?

Sen rahatlığı ve sadeliği modanın merkezine koyuyorsun!

Senin moda anlayışında konfor her şeyden önce geliyor. Saatlerce üzerinde taşıyamayacağın hiçbir parçanın dolabında uzun süre kalma şansı yok. Gösterişten çok işlevselliği seviyor, sade parçalarla güçlü kombinler oluşturuyorsun. Senin stilin, az ama öz anlayışının adeta giyilebilir versiyonu. İnsanlar seni gördüğünde abartılı değil ama her zaman derli toplu ve doğal biri olarak algılıyor. Trendler gelip geçse de sen kendini içinde iyi hissettiğin kıyafetlerden vazgeçmiyorsun.

Sen modayı yakından takip eden stil sahibi birisin!

Yeni trendleri keşfetmek ve gardırobuna uyarlamak senin için oldukça keyifli. Moda dünyasında neler olup bittiğini merak ediyor, güncel kalmayı seviyorsun. Kombinlerin genellikle dikkat çekiyor çünkü günün ruhunu yakalamayı başarıyorsun. Ancak trendleri körü körüne takip etmek yerine onları kendi tarzına uyarlayabiliyorsun. Bu da seni sadece modayı izleyen değil, onu yorumlayan biri haline getiriyor.

Sen kuralları değil, kendi stilini takip ediyorsun!

Senin için moda, başkalarının ne giydiğinden çok kendini nasıl ifade ettiğinle ilgili. Sıradan kombinlerden hoşlanmıyor, dikkat çekici detayları seviyorsun. Renkler, desenler ve farklı parçaları bir araya getirerek özgün bir görünüm yaratabiliyorsun. İnsanlar bazen seçimlerini cesur bulabilir ama sen bundan rahatsız olmazsın. Çünkü senin stilinin amacı uyum sağlamak değil, karakterini yansıtmak. Gardırobun tam anlamıyla yaratıcı fikirlerin oyun alanı!

Sen zamansız şıklığın temsilcisisin!

Moda anlayışın geçici akımlardan çok kalıcı zarafete dayanıyor. Kaliteli parçaları uzun yıllar kullanmayı seviyor ve alışverişlerini bilinçli yapıyorsun. Gardırobundaki birçok parça yıllar sonra bile şık görünmeye devam edecek türden. Senin için stil, dikkat çekmekten çok güçlü ve güven veren bir izlenim bırakmak demek. Klasik parçaları modern dokunuşlarla kullanmayı biliyor ve her ortamda dengeli bir görünüm sergiliyorsun. İnsanlar seni gördüğünde ilk olarak özenli ve sofistike tarzını fark ediyor.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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