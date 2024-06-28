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Senin Karakterin Hangi Ünlü Şarkıcıya Benziyor?

etiket Senin Karakterin Hangi Ünlü Şarkıcıya Benziyor?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 11:31

Hangi ünlü şarkıcıya benzediğini öğrenmek ister misin?

Cevabın 'Evet!' ise sorular hemen aşağıda. 👇

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1. Sence sabahları uyanmanın en iyi yolu nedir?

2. Bir tatil planlasan, nereye gitmek isterdin?

3. Bir partiye katıldığında ilk yaptığın şey nedir?

4. En sevdiğin hafta sonu aktivitesi nedir?

5. Kendini en iyi nasıl ifade edersin?

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6. Arkadaş grubunda seni nasıl tanımlarlar?

7. Bir enstrüman çalacak olsan hangisini seçerdin?

8. Stresli bir günün ardından en çok ne yapmayı seversin?

Ariana Grande!

Ariana Grande!

Dua Lipa!

Dua Lipa!

Doja Cat!

Doja Cat!
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