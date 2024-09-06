Senin Hayatını Değiştirecek Tüyoyu Veriyoruz!
Senin Hayatını Değiştirecek Tüyoyu Veriyoruz!
Hayatını tamamen değiştirmek için sihirli bir değneğin olması gerekiyor ama sana vereceğimiz tüyo, hayatını değiştirmen için seni motive edebilir!
Öğrenmek için seni hemen şuraya alalım. 👇
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1. Yoğun bir iş gününden sonra evde dinleniyorsun, birden elektrikler kesildi. İlk işin ne olur?
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2. Bir cumartesi sabahı, arkadaşın seni erken saatlerde aradı ve kahvaltıya davet etti. Tepkin ne olur?
3. Şimdiden afiyet olsun. 🤤 Evde temizlik yaparken bir dolabın arkasında uzun süredir kayıp olan bir eşyayı buldun diyelim. Ne hissedersin?
4. Bir arkadaşın evinde film izliyorsunuz ve herkes farklı bir tür istiyor. Senin tercihin ne olur?
5. Bir davettesin ve ilk kez tanıştığın biri sana iş hayatı hakkında konuşuyor. Senin ilk düşüncen ne olur?
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