Senin Evinde Hangi Yaşam Felsefesinin İzleri Var?
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İçinde yaşadığımız o yuva aslında bizim düşünce yapımızı, ruh halimizi, hayata bakışımızı ve nelere değer verdiğimizi yansıtır... Evimize koyduğumuz her eşya ya da o eşyalarla oluşturduğumuz düzen, içimizdeki yaşamın somutlaşmış hâlidir. Bu yüzden bize evini ya da evinin olmasını istediğin hâlini anlatırsan sana yaşam felsefeni söyleyebiliriz. Hazırsan, başlayalım!
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1. İlk olarak bizi evine davet ettiğin için teşekkür ederiz! Evinde en çok dikkat ettiğin şey nedir?
2. Evinde boş bir köşe var diyelim. Orayı nasıl değerlendirirsin?
3. Peki, evinde hangi bölümü en çok seviyorsun?
4. Evine yeni eşya alma vakit! Hangisini tercih edersin?
5. "Dağınık" kelimesi sana ne hissettiriyor?
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6. Evinde en çok ne yaparsın?
7. Şimdi bize renk tercihinden bahseder misin?
8. Son olarak! Evine misafir geldiğinde ne tepki verirler?
Minimalist yaşam felsefesi!
Konforlu yaşam felsefesi!
Estetik yaşam felsefesi!
Fonksiyonel yaşam felsefesi!
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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