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Senin Evinde Hangi Yaşam Felsefesinin İzleri Var?

etiket Senin Evinde Hangi Yaşam Felsefesinin İzleri Var?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
17.07.2026 - 17:46
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İçinde yaşadığımız o yuva aslında bizim düşünce yapımızı, ruh halimizi, hayata bakışımızı ve nelere değer verdiğimizi yansıtır... Evimize koyduğumuz her eşya ya da o eşyalarla oluşturduğumuz düzen, içimizdeki yaşamın somutlaşmış hâlidir. Bu yüzden bize evini ya da evinin olmasını istediğin hâlini anlatırsan sana yaşam felsefeni söyleyebiliriz. Hazırsan, başlayalım!

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1. İlk olarak bizi evine davet ettiğin için teşekkür ederiz! Evinde en çok dikkat ettiğin şey nedir?

2. Evinde boş bir köşe var diyelim. Orayı nasıl değerlendirirsin?

3. Peki, evinde hangi bölümü en çok seviyorsun?

4. Evine yeni eşya alma vakit! Hangisini tercih edersin?

5. "Dağınık" kelimesi sana ne hissettiriyor?

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6. Evinde en çok ne yaparsın?

7. Şimdi bize renk tercihinden bahseder misin?

8. Son olarak! Evine misafir geldiğinde ne tepki verirler?

Minimalist yaşam felsefesi!

Minimalist yaşam felsefesi!

Evinde sadeliğin gücünü hissediyoruz... Gereksiz bir şeyi evine almak istemiyorsun. Fazlalıklar sana göre yorgunluğu beraberinde getiriyor. Çünkü evdeki karmaşa zihinde de karmaşa oluşturur. Bu yüzden ne kadar az eşya, o kadar huzur anlayışıyla adım atıyorsun. Ayrıca düzen senin için sadece fiziksel ya da görsel bir durum değil; zihninin rahatlamasını sağlayan bir araç! 

Hayatının kontrolü senin elinde olmalı... Bu düşünceyle evini dizayn etmişsin. Yani basitlik bir tür senin eve yayılımın diyebiliriz. Çünkü özgürce hareket edebileceğin bir alan açıyorsun kendine.

Konforlu yaşam felsefesi!

Konforlu yaşam felsefesi!

Dünyanın yorucu işleyişinden kaçmak için sığındığın bir alan olmalı ev... Bu yüzden rahat edebileceğin bir alan oluşturmuşsun. Senin evinde sert kurallar yok ya da aşırı düzen istemiyorsun. Kendini iyi hissedebileceğin ortamlar yaratıyorsun. Yumuşak dokular, sıcak ışıklar ve sakin bir atmosfer... Günün stresinden arınmanı sağlayacak her şey evinde var! 

Evin dinlenme alanı olarak görüyorsun. Bu yüzden diğer insanlar da adımını attığında senin evinde huzurlu hissediyor olabilir. Bu sakın tembelliği çağrıştırmasın! Tam tersi senin enerjini toplamana yardımcı olan bir yer!

Estetik yaşam felsefesi!

Estetik yaşam felsefesi!

Evin sadece yaşadığın bir alan değil, aynı zamanda kendini ifade ettiğin bir yer... Görselliğe önem veren birisin. Evine bunu yansıttığın için evinin her köşesinde bir hikâye olabilir! Renkler, objeler, detaylar... İç dünyanın harika yansımaları evine yansımış olabilir. Sıradanlık pek sana göre değil. Her şeyin bir ruhu olmalı! 

Evin özenilmiş bir his veriyor olabilir. Çünkü estetik dediğimiz şeyi sadece güzellik olarak ele almamalıyız. Aynı zamanda güzel dokunuşlar ve emekler de estetiğin içindedir. Senin yaratıcılığını ve duygusal yapını gösterir bu!

Fonksiyonel yaşam felsefesi!

Fonksiyonel yaşam felsefesi!

Evinde bir sistem kurmuş olabilirsin! Her şeyin bir amacı olması gerektiğini düşündüğün için işlevsel eşyalara yöneliyorsun. Gereksiz detaylardan uzak durarak yaşamını kolaylaştıracak çözümlere odaklanıyorsun. Pratik bir yapın var... Bu da enerjini güzel dengelediğin anlamına gelir. Evin de bu dengeye göre şekillenmiş durumda! 

Evinde hem dinleniyorsun hem de bir şeyler üretebiliyorsun. Düzenli görünmesinin yanında sana rahatlığı da getiren bir yanı var evinin. Seni destekleyen bir ev oluşturmuşsun! Bu yüzden hayatta karmaşaya karıştığın anlarda bile evin sana sarılacaktır.

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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