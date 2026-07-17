Senin Evinde Hangi Yaşam Felsefesinin İzleri Var?

Evinde sadeliğin gücünü hissediyoruz... Gereksiz bir şeyi evine almak istemiyorsun. Fazlalıklar sana göre yorgunluğu beraberinde getiriyor. Çünkü evdeki karmaşa zihinde de karmaşa oluşturur. Bu yüzden ne kadar az eşya, o kadar huzur anlayışıyla adım atıyorsun. Ayrıca düzen senin için sadece fiziksel ya da görsel bir durum değil; zihninin rahatlamasını sağlayan bir araç!

Hayatının kontrolü senin elinde olmalı... Bu düşünceyle evini dizayn etmişsin. Yani basitlik bir tür senin eve yayılımın diyebiliriz. Çünkü özgürce hareket edebileceğin bir alan açıyorsun kendine.