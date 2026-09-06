Senin Ev Modunu Analiz Ediyoruz!
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Evdeyken hangi modda oluyorsun? Koltuğa gömülenlerden misin, sürekli bir şeyleri düzenleyenlerden mi, yoksa evi kendi küçük eğlence alanına çevirenlerden mi?
Hadi ev alışkanlıklarına bakalım ve senin gerçek ev modunu bulalım! 🏠👇🏻
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1. İlk sorumuzla karşındayız! Evinin güzel kokması senin için önemli mi?
2. Evde güzel bir akşam için hangisi yeterli?
3. Peki, bu aralar nasıl hissetmek isterdin?
4. Bu hafta sonu tamamen sana kalsa, planın hangisi olurdu?
5. Bir akşamı film, dizi ve battaniyeyle geçirmek sana ne kadar çekici geliyor?
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6. Bir anda içinden gelirse müziği açıp evde baştan sona temizlik yapar mısın?
7. Yeni deneyimler hakkında ne düşünüyorsun?
8. Son olarak, en rahat ettiğin uyku pozisyonunu seç bakalım!
Tam bir keyif insanı!
Düzen olmadan olmaz!
Evde eğlence senden sorulur!
Moduna göre takılanlardansın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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