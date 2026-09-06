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Senin Ev Modunu Analiz Ediyoruz!

etiket Senin Ev Modunu Analiz Ediyoruz!

onedio.mimi - Onedio Üyesi
06.09.2026 - 18:18
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Evdeyken hangi modda oluyorsun? Koltuğa gömülenlerden misin, sürekli bir şeyleri düzenleyenlerden mi, yoksa evi kendi küçük eğlence alanına çevirenlerden mi? 

Hadi ev alışkanlıklarına bakalım ve senin gerçek ev modunu bulalım! 🏠👇🏻

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1. İlk sorumuzla karşındayız! Evinin güzel kokması senin için önemli mi?

2. Evde güzel bir akşam için hangisi yeterli?

3. Peki, bu aralar nasıl hissetmek isterdin?

4. Bu hafta sonu tamamen sana kalsa, planın hangisi olurdu?

5. Bir akşamı film, dizi ve battaniyeyle geçirmek sana ne kadar çekici geliyor?

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6. Bir anda içinden gelirse müziği açıp evde baştan sona temizlik yapar mısın?

7. Yeni deneyimler hakkında ne düşünüyorsun?

8. Son olarak, en rahat ettiğin uyku pozisyonunu seç bakalım!

8. Son olarak, en rahat ettiğin uyku pozisyonunu seç bakalım!

Tam bir keyif insanı!

Senin için ev demek biraz huzur, biraz rahatlık, bolca da “Bugün hiçbir yere çıkmasam mı?” hissi demek. Eve gelir gelmez rahat kıyafetlere geçmek, sevdiğin bir şeyleri açmak ve kendi alanında kafanı dinlemek sana gerçekten iyi geliyor. Çok büyük planlara ihtiyacın yok; güzel bir kahve, sevdiğin dizi ve rahat bir köşe sana yetiyor. Kısacası sen evdeyken hayatın sesini biraz kısıp keyfin sesini açanlardansın.

Düzen olmadan olmaz!

Sen evde gerçekten rahat etmek için önce etrafın biraz toparlanmış olmasını isteyenlerdensin. Dağınıklık gözünün önündeyse kafanın bir köşesinde de sürekli duruyor; o yüzden küçük küçük toparlamak seni düşündüğünden daha çok rahatlatıyor. Temiz çarşaflar, düzenli bir salon, ferah bir ortam… Bunlar senin için küçük ama önemli mutluluklar. Çünkü senin ev keyfin biraz “önce düzen, sonra huzur” mantığıyla çalışıyor.

Evde eğlence senden sorulur!

Senin için ev sadece dinlenme yeri değil, aynı zamanda kendi küçük eğlence alanın. Müziği açmak, mutfakta bir şeyler denemek, arkadaşları çağırmak ya da durduk yere ortamın havasını değiştirmek tam sana göre. Uzun süre hiçbir şey yapmadan oturmak bir noktadan sonra seni sıkabilir. Kısacası sen evde bile enerjini düşürmüyor, dört duvarın arasından gayet güzel bir plan çıkarıyorsun.

Moduna göre takılanlardansın!

Seni tek bir ev moduna sıkıştırmak pek mümkün değil. Bir gün sabah kalkıp bütün evi toparlayabilir, ertesi gün koltuktan kalkmadan dizi maratonu yapabilirsin. Bazen sosyalleşmek, bazen de kapıyı kimseye açmadan kendi halinde kalmak istiyorsun. Aslında evde en sevdiğin şey de tam olarak bu özgürlük. Canın o gün ne istiyorsa ev modun da ona dönüşüyor!

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