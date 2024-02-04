Senin Bağıra Çağıra Söylemen Gereken Şarkı Hangisi?
Senin Bağıra Çağıra Söylemen Gereken Şarkı Hangisi?
İçindeki duyguları dışarıya vurmak, sinirini atmak veya sadece bağırarak şarkı söyleme isteğini dindirmek için söylemen gereken şarkı bu testin sonunda!
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1. Senin için erken uyanmak...
2. Dürüst olalım lütfen... Sık sık ağlar mısın?
3. Peki duş alırken şarkı söylüyor musun? Söz kimseye söylemeyeceğiz!
4. Karaoke ile aran nasıl?
5. Sinirlendiğinde sinirinin geçmesi ve biraz sakinleşmek için genelde naparsın?
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6. Asla dinlemem dediğin tür hangisi?
7. Kendini tek 1 kelime ile anlatmanı istesek...
8. Son olarak kendini en huzurlu hissettiğin yer bunlardan hangisi?
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