Seni Teselli Edecek O Şarkıyı Söylüyoruz!
Seni Teselli Edecek O Şarkıyı Söylüyoruz!
Bir teselli ver diyenleri görelim! Üzgün olduğunda, kötü hissettiğinde ve kendini iyi hissetmek istediğinde dinlemen gereken şarkı bu testin sonunda!
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1. Kalbin en son ne zaman kırıldı?
2. Peki kim kalbini kırdı?
3. Kalbini kıran kişiyle duygularını paylaştın mı?
4. Kalbin kırıldığında tam olarak ne hissettin?
5. Soluğu kimin yanında aldın diye sorsak?
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6. Bence bazı aşklar...
7. Dünyaya yeniden gelsen kalbini kıran kişiyle yine tanışmak ister miydin?
8. Son soru! Kalbini kıran kişi karşında diyelim, ona ne söylerdin?
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