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Sigortalanması Sandığınızdan Çok Daha Zor Olan 10 Şey

etiket Sigortalanması Sandığınızdan Çok Daha Zor Olan 10 Şey

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
17.10.2026 - 14:01
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Hayatta her şeyi güvence altına alabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Ev, araba, sağlık sigortası tamam da... İşin içine biraz daha sıra dışı varlıklar girince işler değişiyor.

Risk analistlerini kara kara düşündüren, primleri duyanların şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemediği ve poliçe hazırlama sürecini adeta bir mücadeleye dönüştüren birbirinden ilginç 10 şeyi derledik. Hazırsanız şaşırmaya başlayın!

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1. Ünlülerin ve Sporcuların Vücut Parçaları

1. Ünlülerin ve Sporcuların Vücut Parçaları

Dünyaca ünlü futbolcuların bacakları, modellerin yüzleri, hatta bazı gurmelerin tat alma duyuları milyonlarca dolara sigortalanabiliyor. Çünkü burada standart bir sigorta paketi bulunmuyor. Risk tamamen kişiye özel olarak hesaplanıyor. Bir tadım uzmanının dilinin tat alma yetisini kaybetmesi durumunda oluşacak maddi kaybı hesaplamak hiç de kolay değil. Bu nedenle primler de oldukça yüksek olabiliyor.

2. Kripto Para Cüzdanları

2. Kripto Para Cüzdanları

'Kripto varlıklarımı güvence altına almak istiyorum' diyerek bir sigorta şirketinin kapısını çalarsanız, işler düşündüğünüz kadar kolay olmayabilir. Siber saldırılar, dolandırıcılık girişimleri ve kripto piyasasının büyük dalgalanmaları sigorta şirketleri için ciddi risk oluşturuyor. Üstelik çalınan dijital varlıkların izini sürmek ve kaybı kesin olarak belirlemek oldukça zor.

3. Paha Biçilemeyen Sanat Eserleri ve Antikalar

3. Paha Biçilemeyen Sanat Eserleri ve Antikalar

Evinizde orijinal bir tablo veya nesiller boyunca saklanan tarihi bir eser olduğunu düşünün... Bunları standart bir konut sigortasıyla koruyabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz.  Çünkü eserin gerçek değerini belirlemek oldukça karmaşık bir süreç. Uzman değerlendirmeleri, nadirlik durumu ve geçmişi gibi birçok faktör hesaba katılıyor. Ayrıca taşıma sırasında oluşabilecek hasarlar veya yanlış restorasyonlar da büyük risk oluşturuyor.

4. Egzotik ve Vahşi Evcil Hayvanlar

4. Egzotik ve Vahşi Evcil Hayvanlar

Kedi veya köpekler için sigorta seçenekleri bulmak mümkün olabilir ancak konu nadir bulunan egzotik hayvanlara geldiğinde işler değişiyor. Albino pitonlar, büyük sürüngenler veya özel bakım gerektiren hayvanlar için veteriner masrafları oldukça yüksek olabiliyor. Bunun yanında kaçma, çevreye zarar verme veya bakım koşullarıyla ilgili riskler de sigorta şirketlerini düşündürüyor.

5. Modifiyeli Araçlar

5. Modifiyeli Araçlar

Hızlı ve Öfkeli filmlerinden çıkmış gibi görünen, özel parçalarla donatılmış bir aracınız varsa kasko yaptırmak sandığınız kadar kolay olmayabilir. Çünkü özel üretim parçaların değerini belirlemek ve hasar durumunda aynı parçaları yeniden bulmak oldukça zor. Sigorta şirketleri aracın gerçek değerini hesaplamakta zorlanabiliyor ve yüksek risk nedeniyle poliçe şartlarını ağırlaştırabiliyor.

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6. Siber Güvenlik Riski Yüksek Şirketler

6. Siber Güvenlik Riski Yüksek Şirketler

Milyonlarca kullanıcının verisini saklayan büyük bir şirketseniz, siber sigorta yaptırmak düşündüğünüzden daha karmaşık olabilir. Fidye yazılımları ve veri ihlalleri nedeniyle şirketler büyük maddi kayıplarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu nedenle sigorta şirketleri artık güçlü güvenlik önlemleri talep ediyor. Çok faktörlü kimlik doğrulamadan güncel güvenlik sistemlerine kadar birçok kriter dikkatle inceleniyor.

7. Bazı Mülkler

7. Bazı Mülkler

Manzarası harika bir volkan evi ya da eşsiz bir konuma sahip bir yapı kulağa cazip gelebilir. Ancak sigorta şirketleri bu bölgelere biraz farklı bakıyor. Çünkü deprem, volkanik hareketlilik veya doğal afet riskleri yüksek olduğunda oluşabilecek zararların boyutu çok büyük olabiliyor. Bu nedenle bazı bölgelerde sigorta kapsamı sınırlanabiliyor veya primler oldukça yükseliyor.

8. Büyük Organizasyonlar

8. Büyük Organizasyonlar

Milyon dolarlık bütçeyle hazırlanan festivaller, konserler veya büyük etkinlikler için iptal sigortası önemli bir konu. Hava koşulları, teknik sorunlar, salgın riskleri veya beklenmedik durumlar büyük organizasyonları etkileyebiliyor. Bu nedenle sigorta poliçelerinde birçok özel şart ve istisna yer alabiliyor.

9. Asırlık Tarihi Binalar

9. Asırlık Tarihi Binalar

Tarihi köşkler, eski yapılar ve şatolar dışarıdan büyüleyici görünse de sigorta şirketleri için oldukça karmaşık riskler barındırıyor. Çünkü olası bir hasarda tarihi dokuyu koruyarak restorasyon yapmak çok maliyetli olabiliyor. Yüzlerce yıllık el işçiliği, özel malzemeler ve eski yapı teknikleri nedeniyle zarar hesabı yapmak oldukça zorlaşıyor.

10. Havacılık ve Uzay Araçları

10. Havacılık ve Uzay Araçları

Uydu fırlatmaları, özel jetler ve uzay araçları sigorta dünyasının en büyük risk alanlarından biri. Bu alanda küçük bir hata bile milyonlarca hatta milyarlarca dolarlık kayıplara yol açabiliyor. Bu nedenle uzay ve havacılık sigortalarında risk genellikle tek bir şirket tarafından değil, birçok sigorta kuruluşunun birlikte oluşturduğu büyük yapılar tarafından paylaşılır.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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