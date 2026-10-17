Sigortalanması Sandığınızdan Çok Daha Zor Olan 10 Şey
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Hayatta her şeyi güvence altına alabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Ev, araba, sağlık sigortası tamam da... İşin içine biraz daha sıra dışı varlıklar girince işler değişiyor.
Risk analistlerini kara kara düşündüren, primleri duyanların şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemediği ve poliçe hazırlama sürecini adeta bir mücadeleye dönüştüren birbirinden ilginç 10 şeyi derledik. Hazırsanız şaşırmaya başlayın!
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1. Ünlülerin ve Sporcuların Vücut Parçaları
2. Kripto Para Cüzdanları
3. Paha Biçilemeyen Sanat Eserleri ve Antikalar
4. Egzotik ve Vahşi Evcil Hayvanlar
5. Modifiyeli Araçlar
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6. Siber Güvenlik Riski Yüksek Şirketler
7. Bazı Mülkler
8. Büyük Organizasyonlar
9. Asırlık Tarihi Binalar
10. Havacılık ve Uzay Araçları
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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