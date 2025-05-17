Seni Sorguya Çeksek Hemen Öter misin?
Hayat bir sorgu odası gibi bazen… Karşımıza oturan kişi bir dedektif, sorduğu sorularsa zihin oyunları. Peki ya sen? Suskunluğunu ne kadar koruyabiliyorsun? İçinden geçenleri hemen mi söylersin, yoksa 'bildiğini saklayanlardan' mısın? Bu testte sana 10 farklı durum sunacağız. Her birinde vereceğin cevap, senin baskı altındaki tepkilerini, zihin kontrolünü ve duygusal dayanıklılığını ortaya çıkaracak. Kendini gizlemekten yana mısın yoksa “ne varsa içimde dökeyim gitsin” mi diyorsun?
Hazırsan başlayalım.
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1. En yakın arkadaşın sana “bir sırrımı paylaşacağım ama kimseye söylemeyeceksin” dedi. Tepkin?
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2. Patronun seni gizli bir göreve atadı. Bunu ailene bile anlatman yasak. Ne yaparsın?
3. Polis seni çağırıp, bir arkadaşınla ilgili bilgi isterse ne yaparsın?
4. Kendini baskı altında hissettiğinde ne yaparsın?
5. Birisi hakkında bilgin var ama bu bilgi onun zararına kullanılabilir. Ne yaparsın?
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6. Kendinle ilgili en büyük sırrını kaç kişi biliyor?
7. Panik anlarında en çok hangisini yaparsın?
8. Dedikodu ortamında nasıl davranırsın?
9. Duygularını nasıl ifade edersin?
10. Birine güvenmeden önce ne kadar beklersin?
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