onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Seni Sorguya Çeksek Hemen Öter misin?

Seni Sorguya Çeksek Hemen Öter misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
17.05.2025 - 11:01

Hayat bir sorgu odası gibi bazen… Karşımıza oturan kişi bir dedektif, sorduğu sorularsa zihin oyunları. Peki ya sen? Suskunluğunu ne kadar koruyabiliyorsun? İçinden geçenleri hemen mi söylersin, yoksa 'bildiğini saklayanlardan' mısın? Bu testte sana 10 farklı durum sunacağız. Her birinde vereceğin cevap, senin baskı altındaki tepkilerini, zihin kontrolünü ve duygusal dayanıklılığını ortaya çıkaracak. Kendini gizlemekten yana mısın yoksa “ne varsa içimde dökeyim gitsin” mi diyorsun?

 Hazırsan başlayalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. En yakın arkadaşın sana “bir sırrımı paylaşacağım ama kimseye söylemeyeceksin” dedi. Tepkin?

2. Patronun seni gizli bir göreve atadı. Bunu ailene bile anlatman yasak. Ne yaparsın?

3. Polis seni çağırıp, bir arkadaşınla ilgili bilgi isterse ne yaparsın?

4. Kendini baskı altında hissettiğinde ne yaparsın?

5. Birisi hakkında bilgin var ama bu bilgi onun zararına kullanılabilir. Ne yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kendinle ilgili en büyük sırrını kaç kişi biliyor?

7. Panik anlarında en çok hangisini yaparsın?

8. Dedikodu ortamında nasıl davranırsın?

9. Duygularını nasıl ifade edersin?

10. Birine güvenmeden önce ne kadar beklersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Anlatsam Roman Olur

Sen sorguya alındığın anda içini dökme eğilimindesin. Üzerinde bir baskı hissettiğin an, kelimeler ağzından adeta kendiliğinden dökülüyor. Bu dürüstlüğün ve açıklığın, seni bazı ortamlarda sevilen biri yapsa da zaman zaman sana zarar da verebiliyor. Çünkü karşındaki insanın niyetini ölçmeden açılıyorsun. İçsel olarak çok güçlü duygular yaşayan birisin ve bunları bastırmak sana zor geliyor. O yüzden içinde tuttuğun şeyler seni yıpratıyor. Bu durum da seni, konuşarak rahatlamaya ve çözüm bulmaya yöneltiyor. Duygularını paylaşmayı sevdiğin için 'sır saklamak' senin için oldukça zor bir eylem. Yine de bu seni kötü biri yapmaz, aksine çok içten ve gerçek bir karakterin var. İnsanlar seni bu yüzden samimi buluyor. Ama bazen ağzından çıkanlar, istemeden başını derde sokabilir. Ufak bir tavsiye: Her şey anlatılmaz, bazı duygular ve bilgiler sadece senin içinde kalmalı.

Ne Ötüyor Ne Susuyor

Sen tam bir strateji ustasısın. Ne zaman ne söylemen gerektiğini iyi bilirsin. Sorgu odasında biri seni köşeye sıkıştırmaya çalışsa da sen her zaman bir açık kapı bulur, kendini kurtaracak doğru cümleyi kurarsın. Ne fazlasını söylersin ne eksik bırakırsın. Bu denge, seni zeki ve hesaplı biri yapıyor. Ancak bu tavrın çevren tarafından bazen soğuk ya da uzak algılanabilir. Duygularını ve düşüncelerini kolay kolay açık etmemen, seni gizemli biri haline getiriyor. Karşı tarafa duvar örmeden ama dağ gibi de durarak kendini savunabiliyorsun. Bu nadir bir meziyet. Sorgu odasında senin gibi biriyle karşılaşmak, sorgucunun işini zorlaştırır. Çünkü sen ne zaman susacağını, ne zaman konuşacağını bilirsin. İçinde sakladıkların çok fazla olabilir ama bunu fark ettirmek istemezsin. Soğukkanlı ve kontrollüsün; zayıf yönlerini kimseye açmazsın.

Kırılmam Ama Eğilmem de

Sen baskı altında kaldığında duvar gibi duranlardansın. Sorgu odasında seninle baş etmek, gerçekten zor olurdu. Söz konusu duygular ya da sırlar olduğunda, kendini ifade etmeden önce uzun uzun düşünürsün. Hemen çözülmezsin, zamanla açılırsın. Çünkü güven duymadığın ortamlarda en ufak bir bilgi bile paylaşmazsın. Bu durum senin ne kadar güçlü ve kararlı bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor. Senin için inandığın değerler her şeyden önce gelir. Ne olursa olsun kendini ve sevdiklerini koruma içgüdün çok yüksek. Bu yüzden kolay kolay ikna edilemez, kolay kolay çözülmezsin. Ama bazen bu katı tavır, seni yalnızlaştırabilir. İnsanların sana ulaşması, seni tanıması zaman alır. Fakat seni gerçekten tanıyanlar, içinin ne kadar sıcak ve sadık olduğunu görür. Bu dirençli halin, seni karizmatik ve saygı duyulan biri yapıyor.

Soğukkanlı Sessizlik

Senin ruhun derin, iç dünyan sessiz ama fırtınalı. Sorgu odasında karşında kim olursa olsun, içinden geçenleri kimseye belli etmezsin. Tepkisizliğin seni çözülmesi zor biri yapıyor. Sadece konuşmamakla kalmaz, yüz ifadelerinle bile bir ipucu vermezsin. Bu özelliğin seni gizemli, merak uyandıran ama bazen de mesafeli biri yapıyor. Duygularını içinde tutmak seni güçlü gösterse de zaman zaman kendine yük bindiriyor olabilirsin. İnsanlarla arana hep bir perde koyuyorsun çünkü bu seni koruyan bir zırh gibi. Soğukkanlılık senin doğanda var. Sorguda çözülecek biri değilsin, aksine sorgu masasında oturup başkalarını analiz etmeyi tercih edersin. Zihnin çok güçlü ve düşüncelerini kontrol etmek konusunda ustasın. Kimseye kendini tam göstermezsin, bu da seni etkileyici biri haline getiriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Countess Rain

Soğukkanlı Sessizlik