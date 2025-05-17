Seni Sorguya Çeksek Hemen Öter misin?

Sen sorguya alındığın anda içini dökme eğilimindesin. Üzerinde bir baskı hissettiğin an, kelimeler ağzından adeta kendiliğinden dökülüyor. Bu dürüstlüğün ve açıklığın, seni bazı ortamlarda sevilen biri yapsa da zaman zaman sana zarar da verebiliyor. Çünkü karşındaki insanın niyetini ölçmeden açılıyorsun. İçsel olarak çok güçlü duygular yaşayan birisin ve bunları bastırmak sana zor geliyor. O yüzden içinde tuttuğun şeyler seni yıpratıyor. Bu durum da seni, konuşarak rahatlamaya ve çözüm bulmaya yöneltiyor. Duygularını paylaşmayı sevdiğin için 'sır saklamak' senin için oldukça zor bir eylem. Yine de bu seni kötü biri yapmaz, aksine çok içten ve gerçek bir karakterin var. İnsanlar seni bu yüzden samimi buluyor. Ama bazen ağzından çıkanlar, istemeden başını derde sokabilir. Ufak bir tavsiye: Her şey anlatılmaz, bazı duygular ve bilgiler sadece senin içinde kalmalı.