Akıl Oyunlarını Bir Kenara Bırak Asıl Takıntın Ne?
Hepimizin farkında olmadan kafaya taktığı, zihninin derinliklerinde dönen bazı düşünceler vardır. Bunlar bazen bir kişiyi, bazen bir durumu, bazense tamamen hayali bir ihtimali merkezine alır. Gün içinde yok gibi görünür ama gece uykuna, seçimlerine, tepkilerine sızar. Bilinçaltının nelere takıldığını bilmek, aslında kendini daha yakından tanımak demek.
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1. Boş kaldığında en çok düşündüğün şey neye dair olur?
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2. Rüyanda sık sık gördüğün tema nedir?
3. Korkularınla arandaki ilişkiyi nasıl tanımlarsın?
4. Biri seni eleştirdiğinde ilk tepkin nedir?
5. En çok seni sinirlendiren şey nedir?
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6. Geçmişte seni en çok yaralayan durum neydi?
7. Sosyal ortamlarda kendini nasıl hissedersin?
8. Hangi duruma en az tahammül edebilirsin?
9. En çok hangi cümle seni tetikler?
10. Bir kriz anında tepkilerin nasıl olur?
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