Akıl Oyunlarını Bir Kenara Bırak Asıl Takıntın Ne?

Senin bilinçaltın sürekli “ya bir şey eksikse?” diye fısıldıyor. Kararsızlık, yönsüzlük ve belirsizlik seni en çok zorlayan durumlar. Hayatın akışını olduğu gibi kabul etmekte zorlanıyor, her şeyi anlamlandırmaya çalışıyorsun ama net cevaplar bir türlü çıkmıyor. Bu karmaşa seni hem derin düşünen biri yapıyor hem de zihinsel olarak yoran biri. Ne istediğini bilememek, bazen seni hayattan koparabiliyor. Çünkü senin için netlik huzur demek, ama bilinçaltın sürekli bir 'bilinemezlik' içinde debeleniyor. Senin yapman gereken şey, belirsizliği düşman olarak görmek yerine onunla barışmak. Her şeyi bilemeyiz ama yaşayarak öğrenebiliriz. Zihnindeki kaosu biraz serbest bırakmak, seni tahmin ettiğinden çok daha güçlü ve özgür biri yapacak.