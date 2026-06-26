Seni Asla Unutamayacak Kişinin Baş Harfini Söylüyoruz!

Bazı insanlar hayatımıza kısa süreliğine girer, bazıları ise yıllar geçse bile hafızamızdan silinmez. Peki sen birinin hayatında nasıl bir iz bırakıyorsun? Bu testte vereceğin cevaplara göre seni asla unutamayacak kişinin ismindeki ilk harfi tahmin ediyoruz! Hazırsan başlayalım.