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Seni Aşağı Çeken Özelliğin Ne?

Seni Aşağı Çeken Özelliğin Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
06.07.2026 - 16:01
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Herkesin güçlü yönleri olduğu gibi, bazen farkında olmadan kendini geriye çeken bazı alışkanlıkları da vardır. Bu özellikler kötü olduğun anlamına gelmez. Aksine, onları fark etmek gelişmenin ilk adımıdır. Peki seni hayatta en çok zorlayan ve fark etmeden önüne engel koyan özelliğin hangisi? Soruları cevapla, sonucu birlikte keşfedelim!

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Seni Aşağı Çeken Özelliğin Ne?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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