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Seni Anlatan Can Bonomo Şarkısı Hangisi?

etiket Seni Anlatan Can Bonomo Şarkısı Hangisi?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 23:36

Sen bize kendini ve sevdiklerini anlat, biz de sana hangi Can Bonomo şarkısı olduğunu söyleyelim!

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1. Öncelikle senin rengin hangisi?

2. Peki seni anlatan, yaşamak istediğin şehir hangisi?

3. Sen arkadaş grubunun hangi üyesisin?

4. Kendini en mutlu hissettiğin hava hangisi peki?

5. Seni bu dünyada en çok sinirlendiren şey hangisi?

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6. Seni bu dünyada mutlu edecek o tatlı desek...

7. Hala içinde bir şeylere karşı umut var mı?

8. Son olarak hangisi senin evin olurdu?

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Senin şarkın kesinlikle Güneş!

Senin şarkın kesinlikle Dem!

Senin şarkın kesinlikle Hikayem Bitmedi!

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Senin şarkın kesinlikle Güneş!