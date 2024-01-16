Şener Üşümezsoy’un İddiası: İstanbul Depremi Neden 6.5 Büyüklüğünü Geçemez?
Şener Üşümezsoy’un İddiası: İstanbul Depremi Neden 6.5 Büyüklüğünü Geçemez?
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Şener Üşümezsoy, Naci Görür, Okan Tüysüz, Celal Şengör gibi uzmanların aksine İstanbul’da büyük bir deprem olmayacağını iddia ediyor.
Yeni Çağ’dan Merve Kızılalp’in haberine göre; ABD'li jeofizikçi Tom Parsons'ın modellemesini incelediğini söyleyen Üşümezsoy, Marmara Denizi’ndeki fay hatlarında yeterli stres birikmediğini ifade ediyor.
Şener Üşümezsoy, Tom Parsons’ın çalışmalarına atıfta bulunarak Marmara Denizi’ndeki fay hatlarının 1509’da, 1719’da, 1766 ve 1894’te büyük depremler ürettiği ve fayın tekrar kırılmasını sağlayacak stres birikinin henüz oluşmadığını söyledi.
Prof Dr. Ahmet Övgün Ercan da aynı şekilde Marmara Denizi’nde olacak depremin büyüklüğünün 7’ye ulaşmayacağını söyleyenlerden.
Prof. Dr. Naci Görür ise Marmara Denizi’nde en az 7 büyüklüğünde deprem olacağını iddia ediyor. Hatta Kahramanmaraş’ta olduğu gibi iki hattın da aynı anda kırılması olursa büyüklüğünden 7.4’ü de geçeceğini söylüyor.
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