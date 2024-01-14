Bolu'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem: Prof. Dr. Naci Görür'den Açıklama
Bolu'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem: Prof. Dr. Naci Görür'den Açıklama
Bolu'da bu sabah meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları tedirgin etti. Depremle ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, 'KAF'ın kuzey kolu Bolu yöresinde tam olarak kırılıp ana kola ulaşamadı. Bu nedenle bu nitelikli depremler buralarda beklenebilir' dedi.
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AFAD'ın verilerine göre, Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Mesciçele köyünde saat 09.13'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.2 kilometre olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.
Deprem, Bolu merkez ve ilçelerinde hissedildi. Deprem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Bolu-Mesciçele’de 4.1 deprem oldu. 1999 depremlerinde Kocaeli’nde kırılan KAF’ın kuzey kolu Bolu yöresinde tam olarak kırılıp ana kola ulaşamadı. Bu nedenle bu nitelikli depremler buralarda beklenebilir."
Görür, açıklamasında, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) kuzey kolu üzerinde meydana geldiğini belirterek, bu kolun 1999 depremlerinde Kocaeli'nde kırıldığını ancak Bolu yöresinde tam olarak kırılıp ana kola ulaşamadığını söyledi. Bu nedenle bu bölgede bu nitelikli depremlerin beklenebileceğini ifade etti.
Naci Görür'ün Bolu depremiyle ilgili paylaşımı ⬇️
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