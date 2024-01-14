Bolu'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem: Prof. Dr. Naci Görür'den Açıklama

Bolu'da bu sabah meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları tedirgin etti. Depremle ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, 'KAF'ın kuzey kolu Bolu yöresinde tam olarak kırılıp ana kola ulaşamadı. Bu nedenle bu nitelikli depremler buralarda beklenebilir' dedi.