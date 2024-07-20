Şener Kökkaya Kimdir? Ünlü Oyuncu Şener Kökkaya'nın Filmleri ve Dizileri

1957 yılında Eskişehir'de amatör tiyatro ile kariyerine başlayan Kökkaya, Akademi eğitimini yarıda bıraktı. Oyunculuk mesleğinin peşinde giden ünlü isim, Eskişehir Oda Tiyatrosu ve Eskişehir Belediye Şehir Tiyatrosu’nda birçok oyunda rol aldı.

Devlet Tiyatroları'nda konuk oyuncu olarak çalışan Kökkaya, 1966 yılında Pendik Tiyatrosu’nun kurucusu ve oyuncusu oldu.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 1982 yılına kadar oyunculuk ve sahne amirliği görevlerinde bulunan Şener Kökkaya, TRT’de haber saati öncesinde yayınlanan ve Savaş Yurttaş ile sunduğu '5 Dakika' programı ile vatandaşlar tarafından tanındı.

İzmir Sanat Tiyatrosu'nu kuran ünlü isim, kamera karşısına da geçmeye başladı.

Ankara Ekin Tiyatrosu ve Adana Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.