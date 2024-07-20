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Şener Kökkaya Kimdir? Ünlü Oyuncu Şener Kökkaya'nın Filmleri ve Dizileri

Şener Kökkaya Kimdir? Ünlü Oyuncu Şener Kökkaya'nın Filmleri ve Dizileri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.07.2024 - 17:53

Bugüne kadar pek çok filmde rol alan usta oyuncu Şener Kökkaya, hayatını kaybetti. Acı kaybımızı meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. 

Peki, Şener Kökkaya kimdir, kaç yaşındaydı? Şener Kökkaya filmleri ve dizileri...

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Şener Kökkaya Kimdir?

Şener Kökkaya Kimdir?

Şener Kökkaya, rol aldığı filmler ve dizilerle pek çok izleyenin aklına kazınmıştı. Kökkaya'nın vefat haberi, meslektaşı Zafer Algöz tarafından duyuruldu. 

Kökkaya, 30 Haziran 1942 tarihinde Antalya'da dünyaya gelmişti. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan ünlü isim, bugüne kadar pek çok yapımda rol almıştı.

Şener Kökkaya'nın Oyunculuk Kariyeri

Şener Kökkaya'nın Oyunculuk Kariyeri

1957 yılında Eskişehir'de amatör tiyatro ile kariyerine başlayan Kökkaya, Akademi eğitimini yarıda bıraktı. Oyunculuk mesleğinin peşinde giden ünlü isim, Eskişehir Oda Tiyatrosu ve Eskişehir Belediye Şehir Tiyatrosu’nda birçok oyunda rol aldı. 

Devlet Tiyatroları'nda konuk oyuncu olarak çalışan Kökkaya, 1966 yılında Pendik Tiyatrosu’nun kurucusu ve oyuncusu oldu. 

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 1982 yılına kadar oyunculuk ve sahne amirliği görevlerinde bulunan Şener Kökkaya, TRT’de haber saati öncesinde yayınlanan ve Savaş Yurttaş ile sunduğu '5 Dakika' programı ile vatandaşlar tarafından tanındı. 

İzmir Sanat Tiyatrosu'nu kuran ünlü isim, kamera karşısına da geçmeye başladı. 

Ankara Ekin Tiyatrosu ve Adana Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

Şener Kökkaya Filmleri

Şener Kökkaya Filmleri

  • Kaçak - 2013

  • 2 Yaka Bir İsmail - 2012

  • Sakarya Fırat - 2009

  • Hayatın Tuzu - 2009

  • Kutsal Damacana 2:İtmen - 2010

  • Nokta - 2008

  • Ulak - 2007

  • Organize İşler - 2005

  • Şıh Senem - 2003

  • Vizontele Tuuba - 2003

  • Vizontele - 2000

  • Bir Düğün Masalı - 1993

  • Uzun Bir Gece - 1986

  • Sürü - 1978

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