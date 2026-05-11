Sen Zor Zamanlardan mı Geçiyorsun?

Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
11.05.2026 - 16:00

Bazen hayat dışarıdan aynı görünür ama içimizde bir şeyler değişmeye başlar. Eskiden kolay olan şeyler zor gelir, küçük detaylar bile yorucu hale dönüşür. Bu test, son zamanlarda nasıl hissettiğine biraz daha yakından bakmanı sağlayacak.

Hazırsan başla!

Son zamanlarda aşağıdakilerden hangilerini kendinde fark ediyorsun?

Yorgun değilsin, her şey yolunda

Şu an yaşadığın durum daha çok geçici bir yoğunluk ya da dönemsel dalgalanma gibi görünüyor. Hayatın temposu bazen artar, bazen azalır ve bu da ruh haline yansır. Sen bu iniş çıkışları fark ediyorsun ama henüz seni aşağı çeken bir döngüye dönüşmemiş. Zaman zaman sıkılman ya da yorulman oldukça normal. Önemli olan bunun sürekli hale gelip gelmediği. Şu anki durumda kendine küçük alanlar açarak, dinlenerek ve sevdiğin şeylere dönerek bu süreci rahatlıkla dengeleyebilirsin. Kısacası, bu bir alarm değil ama bir “yavaşla” sinyali olabilir.

Zihinsel ve duygusal anlamda yorgunsun!

Senin durumun biraz daha belirgin bir yorgunluğa işaret ediyor. Hem zihinsel olarak düşünceler artmış hem de duygusal olarak bazı şeyler seni daha fazla etkilemeye başlamış olabilir. Bu noktada en kritik şey, bunu fark etmiş olman. Çünkü çoğu kişi bu seviyede bile “iyiyim” demeye devam eder. Sen ise bir şeylerin değiştiğini hissediyorsun ve bu önemli bir farkındalık. Kendine alan açmak, tempo düşürmek ve içini meşgul eden şeyleri biraz daha netleştirmek sana iyi gelebilir. Çünkü bu durum kontrol edilebilir bir noktada.

İçsel tükenmişlik yaşıyorsun!

Burada artık sadece yorgunluk değil, birikmiş bir yükten söz ediyoruz. Zihnin ve duyguların aynı anda yorulmuş gibi görünüyor. Eskiden seni mutlu eden şeylerin etkisini kaybetmesi de bunun bir göstergesi olabilir. Bu seviyede genelde insanlar ikiye ayrılır: ya daha çok içine kapanır ya da kendini sürekli oyalamaya çalışır. Sen de bu ikisi arasında gidip geliyor olabilirsin. Bu noktada yalnız kalmamak, duygularını bastırmamak ve mümkünse birileriyle paylaşmak önemli. Çünkü bu yükü tek başına taşımak zorunda değilsin.

Sen çok zorlanıyorsun!

Sen şu an gerçekten zor bir dönemden geçiyor olabilirsin. Bu sadece yorgunluk değil, daha derin bir sıkışmışlık ve tükenmişlik hissi. Zihnin yorulmuş, kalbin yorulmuş ve bu artık günlük hayatına yansımaya başlamış. Bu noktada en önemli şey şunu bilmek: Bu hisler geçici olabilir ama tek başına taşımak zorunda değilsin. Kendine yüklenmek yerine biraz daha anlayışlı yaklaşman gerekiyor. Eğer mümkünse bir uzmandan destek almak, güvendiğin biriyle konuşmak ya da kendine gerçekten alan açmak bu süreci daha sağlıklı atlatmana yardımcı olabilir. Çünkü bu seviyede destek almak bir zayıflık değil, aksine güçlü bir adımdır.

