Psikoloji Testi: En Büyük Korkun Açığa Çıkıyor!

Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
01.05.2026 - 10:26

Herkesin yüzleşmekten kaçındığı bir korkusu vardır. Kimisi bunu bastırır, kimisi farkında bile değildir. Günlük hayattaki seçimlerin, tepkilerin ve iç sesin aslında sana bu korkuyu sürekli fısıldıyor olabilir. Bu testte verdiğin cevaplar, bilinçaltının kapısını aralayacak ve seni en çok neyin korkuttuğunu ortaya çıkaracak. 

Hazırsan, kendinle yüzleşmeye başla!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Yeni bir ortama girdiğinde ilk neye odaklanırsın?

4. En çok hangi durumda huzursuz olursun?

5. Hayatında en çok neyi kaybetmekten korkarsın?

6. Bir hata yaptığında ilk düşüncen ne olur?

7. Sana göre en kötü his hangisi?

8. Gelecekle ilgili seni en çok ne düşündürür?

9. Bir tartışmada genelde nasıl davranırsın?

10. Sana göre en büyük tehdit nedir?

Yetersizlik Korkusu

Senin en derin korkun, yeterince iyi olmadığını düşünmek. Hayatında attığın birçok adım aslında kendini kanıtlama ihtiyacından besleniyor. İnsanların seni nasıl gördüğü, düşündüğünden çok daha fazla önem taşıyor. Bu yüzden zaman zaman kendini gereğinden fazla eleştirebilir, başarılarını küçümseyebilirsin. Bu korku seni motive eden bir güç gibi görünse de, içten içe sürekli bir baskı yaratıyor. Hata yapma ihtimali bile seni geriye çekebiliyor. Çünkü senin için hata, sadece bir deneyim değil; aynı zamanda “yetersizlik kanıtı” gibi algılanıyor. Gerçekte ise bu korku, senin ne kadar yüksek standartlara sahip olduğunu gösteriyor. Kendine karşı biraz daha şefkatli olmayı öğrendiğinde, hem daha huzurlu hem de daha üretken bir versiyonuna dönüşebilirsin.

Yalnızlık ve Terk Edilme Korkusu

Senin en büyük korkun, yalnız kalmak ve terk edilmek. İnsanlarla kurduğun bağlar senin için çok değerli ve bu yüzden ilişkilerinde derinlik arıyorsun. Ancak bu durum bazen seni fazla hassas ve kırılgan hale getirebiliyor. İçten içe “ya giderlerse?” sorusu zihnini meşgul ediyor. Bu da bazen fazla fedakâr olmana ya da kendinden ödün vermene neden olabilir. İnsanları kaybetmemek için kendi sınırlarını zorlayabilirsin. Oysa gerçek bağlar, sen kendin olduğunda kurulur. Korkuların yerine güveni koyabildiğinde, ilişkilerinin çok daha sağlıklı ve dengeli hale geldiğini göreceksin.

Kontrol Kaybı Korkusu

Senin korkun, hayatın kontrolünden çıkması. Belirsizlik seni rahatsız eder ve mümkün olduğunca her şeyi planlamak istersin. Çünkü kontrol sende olduğunda kendini güvende hissedersin. Ancak hayat her zaman planlara uymaz ve bu noktada stres seviyen hızla yükselebilir. Beklenmeyen durumlar karşısında zorlanmanın sebebi, aslında bilinmezliğe karşı duyduğun derin endişe. Kontrol ihtiyacın seni güçlü ve organize biri yapıyor, ama bazen akışa bırakmayı öğrenmek sana iyi gelebilir. Her şeyi kontrol edememek, her şeyin kötü gideceği anlamına gelmez.

Kimlik ve Anlamsızlık Korkusu

Senin en derin korkun, kim olduğunu tam olarak bilememek ve hayatının anlamını kaybetmek. Bu yüzden sık sık kendini sorgular, içsel yolculuklara çıkarsın. Yüzeysel şeyler seni tatmin etmez; derinlik ararsın. Ancak bu sürekli sorgulama hali zaman zaman seni yorabilir. “Ben ne istiyorum?” ya da “Hayatımın amacı ne?” gibi sorular zihninde dönüp durur. Bu da bir tür içsel boşluk hissi yaratabilir. Aslında bu korku, senin ne kadar bilinçli ve farkındalığı yüksek biri olduğunu gösterir. Kendini keşfetme yolculuğunda ilerledikçe, bu korkunun yerini anlam ve tatmin duygusu almaya başlayacaktır.

