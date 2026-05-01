Psikoloji Testi: En Büyük Korkun Açığa Çıkıyor!

Senin en derin korkun, yeterince iyi olmadığını düşünmek. Hayatında attığın birçok adım aslında kendini kanıtlama ihtiyacından besleniyor. İnsanların seni nasıl gördüğü, düşündüğünden çok daha fazla önem taşıyor. Bu yüzden zaman zaman kendini gereğinden fazla eleştirebilir, başarılarını küçümseyebilirsin. Bu korku seni motive eden bir güç gibi görünse de, içten içe sürekli bir baskı yaratıyor. Hata yapma ihtimali bile seni geriye çekebiliyor. Çünkü senin için hata, sadece bir deneyim değil; aynı zamanda “yetersizlik kanıtı” gibi algılanıyor. Gerçekte ise bu korku, senin ne kadar yüksek standartlara sahip olduğunu gösteriyor. Kendine karşı biraz daha şefkatli olmayı öğrendiğinde, hem daha huzurlu hem de daha üretken bir versiyonuna dönüşebilirsin.