article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Bilinçaltına Göre Asıl İsteğin Ne?

Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
18.04.2026 - 16:01

Bazen ne istediğimizi bildiğimizi sanırız ama asıl mesele bilinçaltımızın bize ne fısıldadığıdır. Günlük hayatın içinde bastırdığın duygular, kaçtığın kararlar ve görmezden geldiğin hisler aslında seni bir yere doğru itiyor olabilir. Bu testte vereceğin cevaplar, yüzeyde değil derinde saklanan o gerçek arzunu ortaya çıkaracak.

Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Sabah uyandığında ilk hissettiğin şey genelde ne oluyor?

4. En çok hangi cümle sana tanıdık geliyor?

5. Sosyal medyada en çok neye bakarken dalıp gidiyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Seni en çok ne yoruyor?

7. En çok hangi duyguya yakınsın?

8. Kendine itiraf etmekte zorlandığın şey ne?

9. En çok hangi konuda kaçıyorsun?

10. Sana en çok hangi kelime uyuyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen yaşadığın hayattan farklı bir hayat istiyorsun!

Senin bilinçaltın sürekli olarak mevcut hayatının sana yetmediğini söylüyor. Bu illa kötü bir hayat yaşadığın anlamına gelmiyor; ama içten içe “ben bundan fazlasıyım” hissi seni kemiriyor. Rutine sıkışmışlık, aynı döngüler ve değişmeyen düzen seni görünmez bir şekilde yıpratıyor. Aslında senin ihtiyacın bir kaçış değil, bir dönüşüm. Farklı bir şehir, farklı bir iş ya da tamamen farklı bir yaşam tarzı… Bunların hepsi senin zihninde dönüp duruyor çünkü potansiyelinin farkındasın ama henüz harekete geçmemişsin. Kendine dürüst olursan, seni en çok korkutan şey başarısızlık değil; hiç denememiş olmak. Bilinçaltın sana açık açık söylüyor: Bu hayatın tek versiyon değil.

Sen tabularını yıkmak istiyorsun!

Senin içinde bastırılmış bir özgürlük arzusu var. Kurallar, toplum beklentileri, “ne derler” düşüncesi… Bunların hepsi seni görünmez zincirlerle bağlıyor. Ama içindeki ses artık daha yüksek: “Ben böyle olmak zorunda değilim.” Aslında sen doğası gereği cesur birisin ama bunu yeterince göstermiyorsun. Belki de bugüne kadar uyum sağlamak, sorun çıkarmamak ya da kabul görmek için kendini geri çektin. Ama artık bu sana dar geliyor. Senin gerçek ihtiyacın, kendini sansürlemeden yaşamak. İnsanların ne düşüneceğini değil, senin ne hissettiğini önemsemek. Çünkü sen aslında kuralları yıkabilecek birisin ve sadece henüz izin vermedin.

Hayatındaki insanları çıkarmak istiyorsun!

Senin bilinçaltın sana şunu söylüyor: Herkes senin hayatında kalmak zorunda değil. Belki uzun süredir bazı insanlara katlanıyorsun, belki de ilişkiler seni yoran bir hale geldi ama koparmaya cesaret edemiyorsun. Bu bir bencillik değil, aksine kendini koruma ihtiyacı. Sen değiştikçe, büyüdükçe bazı insanların seninle aynı yerde kalmaması çok normal. Ama sen hâlâ eski bağlara tutunmaya çalışıyorsun. Aslında en büyük yükün insanlar değil, onları bırakmamak. İçinde net bir farkındalık var: “Bazı vedalar gerekli.” Ve sen bunu kabullendiğin anda hafifleyeceksin.

Sen geçmişte kalan birini hayatına geri istiyorsun!

Senin bilinçaltın geçmişle bağını tam olarak koparamamış. Bu bir kişi olabilir, bir ilişki olabilir ya da yarım kalmış bir hikaye.Her neyse, içinde hala kapanmamış bir kapı var. Zaman geçmiş olabilir ama hislerin tam anlamıyla geçmemiş. Bazen bir şarkı, bazen bir anı, bazen sadece bir boşluk ve o kişi yeniden zihnine geliyor. Bu, unutamadığın için değil; tamamlayamadığın için. Senin ihtiyacın sadece o kişiyi geri getirmek değil, o hikayeye bir anlam vermek. Belki de konuşulmamış şeyleri konuşmak, belki de sadece içten içe vedalaşmak. Ama kesin olan şu: O sayfa senin içinde hala açık.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın