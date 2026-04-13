İçinde Kaç Tane Sahte Benlik Var?

Senin içinde çok fazla bölünmüş kimlik yok. Farklı ortamlara uyum sağlasan bile özünden çok uzaklaşmıyorsun. Bu, güçlü bir benlik algısına sahip olduğunu gösterir. Kim olduğunu biliyor ve bunu koruyabiliyorsun. Ancak bu durum bazen seni daha katı yapabilir. Esneklikten uzak olduğunda bazı sosyal ortamlarda zorlanabilirsin. Yine de bu, “rol yapmayan” nadir insanlardan biri olduğun gerçeğini değiştirmez. Senin için önemli olan denge: Kendin kalırken gerektiğinde uyum sağlayabilmek. Bunu başardığında hem daha huzurlu hem de daha güçlü bir versiyonuna ulaşırsın.