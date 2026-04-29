Bu Davranışlara Sahipsen Yanlış İnsanları Kendine Çekiyorsun!

Tuğba Karakoç
29.04.2026 - 22:01

Bazı insanlar sürekli “neden hep aynı tip insanları buluyorum?” diye düşünür ama aslında mesele bulmak değil, fark etmeden aynı dinamiği tekrar etmek olabilir. Çünkü ilişkilerde bizi çeken şeyler her zaman sağlıklı olanlar değildir; bazen tanıdık gelen ama yoran kalıplardır. Bu testte sana direkt “şu hatayı yapıyorsun” demiyoruz. Onun yerine günlük hayatta çok sıradan gibi görünen ama ilişkilerde yönünü etkileyen küçük davranışlara bakıyoruz. Çünkü yanlış insanları hayatımıza çeken şeyler genelde büyük hatalar değil, küçük alışkanlıklardır.

Hazırsan seçimlerinde dürüst ol!

Sınırların net çünkü yanlış insanlara alan açmıyorsun

Senin ilişki yaklaşımın oldukça kontrollü ve seçici. İnsanlara hemen alan açmıyorsun ve birinin davranışlarını gözlemlemeden yakınlaşmıyorsun. Bu da seni yanlış kişilere karşı doğal bir koruma alanına sokuyor. Bu sonuç, duygusal olarak mesafeli olduğun anlamına gelmez; daha çok neye izin verip neye vermediğini bilen bir yapın olduğunu gösterir. Bu yüzden hayatına giren insanlar genelde daha dengeli olur ya da en azından senin sınırlarına saygı duymak zorunda kalır. Ama dikkat etmen gereken nokta şu: Fazla kontrollü olmak, gerçek yakınlığı da geciktirebilir. Bazen doğru insanlar da “test edilmeden geçemeyenler” arasında kaybolabilir.

Dikkatlisin çünkü bazı şeyleri sezerek kabul ediyorsun

Sen insanları tamamen görmezden gelmiyorsun ama bazen sezgilerinle mantığını karıştırıyorsun. Bir şeylerin tam doğru olmadığını hissediyorsun ama bunu hemen bir “problem” olarak işaretlemiyorsun. Bu durum seni yanlış insanlara tamamen açık bırakmaz ama küçük tavizlerle bir döngü başlatabilir. Yani büyük hatalar değil, küçük esneklikler seni aynı tür ilişkilere çekebilir. Bu sonuç sana şunu söylüyor: İç sesin güçlü ama bazen onu erteleyip “belki düzelir” düşüncesine yer açıyorsun. İşte döngü tam burada başlıyor.

Empatin güçlü çünkü yanlış davranışları bile tolere edebiliyorsun

Sen insanları anlamaya çok yatkınsın. Bu iyi bir özellik ama bazen seni fazla “anlayıcı” yaparak sınırlarını belirsizleştirebiliyor. Birinin davranışı seni rahatsız etse bile bunu ilişkiyi korumak adına geri plana atabiliyorsun. Bu durum seni kötü insanlara çekmez ama yanlış dinamikleri uzun süre hayatında tutabilir. Çünkü sen düzeltme, sabretme ve anlamlandırma eğilimindesin. Bu sonuç sana şunu söylüyor: Senin kalbin iyi ama herkes bunu hak etmiyor. Empati bazen kendine karşı da kullanılmalı.

Gerçeği çoğu zaman ikinci plana atıyorsun

Sen ilişkilerde insanları oldukları haliyle değil, olabilecekleri haliyle görmeye daha yatkınsın. Bu da seni fark etmeden sürekli “dönüştürmeye çalıştığın” ilişkilere çekebilir. Birinin küçük ilgisini büyütmek, sorunlarını görmezden gelmek ya da “ben bunu düzeltebilirim” düşüncesi senin için tanıdık olabilir. Ama bu döngü, yanlış insanları değil yanlış dinamikleri hayatında tutar. Bu sonuç sert değil ama net: Senin en büyük gücün insanları anlamak, en büyük riskin ise onları değiştirebileceğine inanmak. Gerçek değişim karşı taraftan gelmediğinde sen yorulmaya başlarsın.

