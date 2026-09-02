Sen Yüzde Kaç Evcimensin?
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Ev kuşları buraya! Evin en sevdiğin köşesine çekilip kafanı dinleyenlerden misin yoksa duvarların üstüne üstüne geldiği ve kendisini dışarı atan biri misin?
Evcimen yüzdeliğini hesaplıyoruz!
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1. Başlayalım! Evde yalnızken yaptığın ilk şey ne oluyor?
2. Misafirin geleceği kesinleşince ilk düşündüğün şey bunlardan hangisi oluyor?
3. Hayat çok hızlı akıyor ve bazen sessizlik iyi geliyor. Ama evde uzun süren bir sessizlik seni rahatsız ediyor mu?
4. Misafirliğe giden taraf mısın yoksa misafirliğe çağıran mı?
5. Bir arkadaşın sende kaldı ve sabah bütün kahvaltıyı hazırlamış diyelim. Nasıl hissedersin?
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6. Söyle bakalım, tezgâhtaki bulaşıklar en geç ne zaman yıkanıyor?
7. Biraz iç dünyana dalalım... 💭 Evde boş boş otururken beynin nereye gidiyor?
8. Son sorudayız! Hafta sonu dışarısı fena yağmurlu ve senin de dışarı çıkman gerekiyordu. Ne yaparsın?
Sen %100 evcimensin!
Sen %75 evcimensin.
Sen %25 evcimensin.
Sadece %10 evcimensin...
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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