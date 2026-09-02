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Sen Yüzde Kaç Evcimensin?

etiket Sen Yüzde Kaç Evcimensin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
02.09.2026 - 12:16
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Ev kuşları buraya! Evin en sevdiğin köşesine çekilip kafanı dinleyenlerden misin yoksa duvarların üstüne üstüne geldiği ve kendisini dışarı atan biri misin?

Evcimen yüzdeliğini hesaplıyoruz!

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1. Başlayalım! Evde yalnızken yaptığın ilk şey ne oluyor?

2. Misafirin geleceği kesinleşince ilk düşündüğün şey bunlardan hangisi oluyor?

3. Hayat çok hızlı akıyor ve bazen sessizlik iyi geliyor. Ama evde uzun süren bir sessizlik seni rahatsız ediyor mu?

4. Misafirliğe giden taraf mısın yoksa misafirliğe çağıran mı?

5. Bir arkadaşın sende kaldı ve sabah bütün kahvaltıyı hazırlamış diyelim. Nasıl hissedersin?

5. Bir arkadaşın sende kaldı ve sabah bütün kahvaltıyı hazırlamış diyelim. Nasıl hissedersin?
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6. Söyle bakalım, tezgâhtaki bulaşıklar en geç ne zaman yıkanıyor?

7. Biraz iç dünyana dalalım... 💭 Evde boş boş otururken beynin nereye gidiyor?

8. Son sorudayız! Hafta sonu dışarısı fena yağmurlu ve senin de dışarı çıkman gerekiyordu. Ne yaparsın?

Sen %100 evcimensin!

Verdiğin cevaplara baktığımızda evde oturmak sana ilaç gibi geliyor! Zaten gün boyunca gürültüye maruz kalan birisin. Bir de iş dışında evde de kafa dinlemek sana terapi gibi gelmeli. Evin her köşesi tam senin istediğin gibi. Kahve mi yapıyorsun, yemek mi pişiriyorsun yoksa sadece evin tadını mı çıkarıyorsun bilmiyoruz ama ev senin için en güvenli yerin!

Sen %75 evcimensin.

Dışarıda arkadaşlarınla vakit geçirmeyi seviyorsun ama o dışarının yorgunluğunu atmak için eve dönmek senin en büyük motivasyonun. Hafta sonu iki gün arka arkaya dışarı çıkmak sana resmen eziyet. Bir günü mutlaka pijamalarınla koltukta yayılıp geçirmelisin. Dışarı çıkacaksan bile hep erken dönmenin hesaplarını yapıyorsun. Evinin konforu senin için vazgeçilmez bir nokta.

Sen %25 evcimensin.

Ne tamamen eve kapanabiliyorsun ne de sürekli sokaklarda gezebiliyorsun. Ruh haline göre durum sürekli değişiyor. Bazen arka arkaya üç gün dışarıda plan yapıyorsun sonra birden telefonunu sessize alıp bütün hafta sonu kimseyle konuşmadan evde yatıyorsun. Ev senin için harika bir sığınak ama dışarıdaki hayatı da kaçırmak istemiyorsun. İkisinin arasındaki o ince dengeyi harika kurmuşsun.

Sadece %10 evcimensin...

Ev senin için sadece uyumak ve üstünü değiştirmek için uğradığın ufak bir durak noktasından ibaret. Dört duvar arasında uzun süre kalmak seni inanılmaz daraltıyor. Sürekli yeni planlar veya dışarıda buluşmalar peşindesin. Senin enerjin dışarıda insanlarla iç içe olunca yükseliyor. Evde bir tam gün geçirmek zorundasın deseler muhtemelen sıkıntıdan duvarlara tırmanırsın!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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