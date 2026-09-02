Sen Yüzde Kaç Evcimensin?

Verdiğin cevaplara baktığımızda evde oturmak sana ilaç gibi geliyor! Zaten gün boyunca gürültüye maruz kalan birisin. Bir de iş dışında evde de kafa dinlemek sana terapi gibi gelmeli. Evin her köşesi tam senin istediğin gibi. Kahve mi yapıyorsun, yemek mi pişiriyorsun yoksa sadece evin tadını mı çıkarıyorsun bilmiyoruz ama ev senin için en güvenli yerin!