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Sen Ne Kadar Detaycısın?

etiket Sen Ne Kadar Detaycısın?

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
18.06.2026 - 10:31
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Günlük hayatta verdiğimiz en küçük kararlar bile aslında detaylara verdiğimiz önemden kaynaklanır. Kimisi için en küçük kararlar bile oldukça önemliyken, kimisi için en büyük kararlar bile önemsizdir. Bu testte vereceğin cevaplar senin ne kadar detaycı olduğunu ortaya çıkarıyor!

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1. Bir plan yaparken ne yaparsın?

2. Mesaj yazarken...

3. İlk defa bir yere giderken ne yaparsın?

4. Bir hata yaptığında nasıl tepki verirsin?

5. İlk defa bir şeyi deneyimlerken...

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6. Evden çıkmadan önce...

7. Telefonundaki uygulamaların kendi içinde bir düzeni var mı?

8. Odan dağınık olduğunda çok takılır mısın?

Aşırı detaycı!

Senin için başkalarına önemsiz görünen en ufak bir nokta bile üstüne düşünülmesi gereken detaylardan oluşur. Bir şeyin sadece olmuş olması yetmez aynı zamanda eksiksiz ve kusursuz da olmasını istersin. Günlük hayatta bile fark etmeden her şeyi kontrol ediyorsun. Bunlar artık sende rutin haline gelmiş alışkanlıklar. Bazen bu durum seni oldukça yoruyor, o yüzden hayatı akışa bırakmakta da bazen fayda vardır...

Dengelisin ama ipler elinde!

Sen detayları tamamen görmezden gelmiyorsun ama hayatını da buna göre yaşamıyorsun. Ne olması gerektiğini çok iyi biliyorsun fakat bunları kontrol etmek için de kendini yıpratmıyorsun. Bu denge de günlük hayatta seni aşırı rahatlatıyor. Hem işlerini halletmiş oluyorsun hem de gereksiz stres yaparak kendini yıpratmıyorsun. Senin yaklaşımın oldukça dengeli!

Rahatına düşkün!

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Senin için hayat kontrol etmekten değil sadece yaşamaktan ibaret. Detaylar gözünden kaçmıyor değil ama sen onları kovalamakla uğraşmıyorsun. Canını sıkan ne varsa bir köşeye atıyorsun gidiyor. Bu yaklaşım da senin stresle başa çıkmanı sağlıyor. Çevrendekiler de senin bu 'spontane' yaşam tarzına resmen hayran. Bu bakış açına hayran kaldık doğrusu!

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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