Sen Ne Kadar Detaycısın?
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Günlük hayatta verdiğimiz en küçük kararlar bile aslında detaylara verdiğimiz önemden kaynaklanır. Kimisi için en küçük kararlar bile oldukça önemliyken, kimisi için en büyük kararlar bile önemsizdir. Bu testte vereceğin cevaplar senin ne kadar detaycı olduğunu ortaya çıkarıyor!
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1. Bir plan yaparken ne yaparsın?
2. Mesaj yazarken...
3. İlk defa bir yere giderken ne yaparsın?
4. Bir hata yaptığında nasıl tepki verirsin?
5. İlk defa bir şeyi deneyimlerken...
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6. Evden çıkmadan önce...
7. Telefonundaki uygulamaların kendi içinde bir düzeni var mı?
8. Odan dağınık olduğunda çok takılır mısın?
Aşırı detaycı!
Dengelisin ama ipler elinde!
Rahatına düşkün!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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