Sen Ne Kadar Detaycısın?

Sen detayları tamamen görmezden gelmiyorsun ama hayatını da buna göre yaşamıyorsun. Ne olması gerektiğini çok iyi biliyorsun fakat bunları kontrol etmek için de kendini yıpratmıyorsun. Bu denge de günlük hayatta seni aşırı rahatlatıyor. Hem işlerini halletmiş oluyorsun hem de gereksiz stres yaparak kendini yıpratmıyorsun. Senin yaklaşımın oldukça dengeli!