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Sen Nasıl Bir Uygulama Üretmelisin?

etiket Sen Nasıl Bir Uygulama Üretmelisin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
25.08.2026 - 15:01
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Kullanmadığımız bir gün bile geçmeyen telefon uygulamalarından aradığını bulamıyorsan sana üretmen gereken uygulamanın ne olduğunu söylememiz gerekiyor. Buna ihtiyacının olduğunu biliyoruz ve harekete geçmen için bir test hazırladık!

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1. Söyle bakalım, aylık harcamalarını nasıl takip ediyorsun?

2. Gündelik hayatta insanları en çok hangi konuda darlıyorsun diye sorsak?

3. İnsanların sosyalleşmesi sence de fazlasıyla abartılmış bir kavram değil mi?

4. Telefonundaki en gereksiz ama asla silemediğin o uygulama hangisi?

4. Telefonundaki en gereksiz ama asla silemediğin o uygulama hangisi?

5. Tasarlayacağın uygulamanın simgesi bunlardan hangisine benzer sence?

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6. Kalori hesabı yapıyor musun?

7. Şu an ihtiyacın olan şey ne? Tam şu an!

8. Uygulamandan nasıl para kazanacaksın? Sonuçta sunucu masrafları bedava değil...

Yapay zeka destekli "Harcama Asistanı" uygulaması üretebilirsin!

Yapay zeka destekli "Harcama Asistanı" uygulaması üretebilirsin!

Verdiğin yanıtlara baktığımızda günde ne kadar harcadığını (ama kuruşu kuruşuna) söylediğin ve en çok harcama kalemini sana söyleyen, aynı zamanda bu harcamalara daha uygun fiyatlı alternatifler sunabilecek bir uygulama geliştirmelisin. Görünüşe göre paranın nereden geldiği belli ama nereye gittiği hiç de belli değil... Hassas bilgilerini vermediğin sürece yapay zeka asistanları oldukça faydalı. Uygulamayı geliştirdiğin günü heyecanla bekliyoruz!

"Dijital İnziva Asistanı" üretmelisin!

Verdiğin yanıtlara baktığımızda insanlardan ve bitmek bilmeyen bildirimlerden fena halde yorulmuşsun. Sadece tek bir tuşla dünyayla bağlantıyı kesen, sosyal medyayı kilitleyen ve ekranda sadece beyaz bir boşluk bırakan bir uygulama geliştirmelisin. Görünüşe göre senin için en büyük lüks sessizlik. İçinde arkadaş ekleme butonu bile olmayan bu anti-sosyal harikayı piyasaya süreceğin günü heyecanla bekliyoruz!

"Acımasız Hayat Planlayıcısı" üretmelisin!

Verdiğin yanıtlara göre sen tam bir kontrol delisisin ve etrafındaki insanların plansızlığı seni çıldırtıyor. Sadece su içmeyi hatırlatmakla kalmayıp arkadaşlarının buluşmaya geç kalma ihtimalini yüzdelerle hesaplayan bir uygulama geliştirmelisin. Görünüşe göre her şeyi planlamaktan rahat edemiyorsun. İnsanları darlayarak hizaya sokacağın bu verimlilik uygulamasını geliştirdiğin günü heyecanla bekliyoruz!

"Nostalji Makinesi" üretmelisin!

"Nostalji Makinesi" üretmelisin!

Verdiğin yanıtlara baktığımızda modern dünyanın hızından ve sürekli ulaşılabilir olmaktan çok daraldığını anlıyoruz. Dokunmatik ekranlı son model telefonların arayüzünü anında 2005 yılındaki tuşlu cihazlara dönüştüren ve sadece yılan oyunu oynatan bir uygulama geliştirmelisin. Görünüşe göre senin biraz yavaşlamaya ve eski günlerin sadeliğine ihtiyacın var. İnsanları o sürekli bir şeyleri kaçırma hissinden kurtaracak bu uygulamayı piyasaya süreceğin günü heyecanla bekliyoruz!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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