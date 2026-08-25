Verdiğin yanıtlara baktığımızda günde ne kadar harcadığını (ama kuruşu kuruşuna) söylediğin ve en çok harcama kalemini sana söyleyen, aynı zamanda bu harcamalara daha uygun fiyatlı alternatifler sunabilecek bir uygulama geliştirmelisin. Görünüşe göre paranın nereden geldiği belli ama nereye gittiği hiç de belli değil... Hassas bilgilerini vermediğin sürece yapay zeka asistanları oldukça faydalı. Uygulamayı geliştirdiğin günü heyecanla bekliyoruz!