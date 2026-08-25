Sen Nasıl Bir Uygulama Üretmelisin?
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Kullanmadığımız bir gün bile geçmeyen telefon uygulamalarından aradığını bulamıyorsan sana üretmen gereken uygulamanın ne olduğunu söylememiz gerekiyor. Buna ihtiyacının olduğunu biliyoruz ve harekete geçmen için bir test hazırladık!
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1. Söyle bakalım, aylık harcamalarını nasıl takip ediyorsun?
2. Gündelik hayatta insanları en çok hangi konuda darlıyorsun diye sorsak?
3. İnsanların sosyalleşmesi sence de fazlasıyla abartılmış bir kavram değil mi?
4. Telefonundaki en gereksiz ama asla silemediğin o uygulama hangisi?
5. Tasarlayacağın uygulamanın simgesi bunlardan hangisine benzer sence?
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6. Kalori hesabı yapıyor musun?
7. Şu an ihtiyacın olan şey ne? Tam şu an!
8. Uygulamandan nasıl para kazanacaksın? Sonuçta sunucu masrafları bedava değil...
Yapay zeka destekli "Harcama Asistanı" uygulaması üretebilirsin!
"Dijital İnziva Asistanı" üretmelisin!
"Acımasız Hayat Planlayıcısı" üretmelisin!
"Nostalji Makinesi" üretmelisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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