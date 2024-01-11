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"Sen Nasıl Bir Sinefilsin?" Sorusuna Gelen Birbirinden Komik Yanıtlar

"Sen Nasıl Bir Sinefilsin?" Sorusuna Gelen Birbirinden Komik Yanıtlar

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 13:17

Her birimiz film izlerken kendimizi 'sinefil' gibi hissederiz. Peki siz kendinizi nasıl bir sinefil gibi hissediyorsunuz? X'te sorulan 'Sinefil olarak nasılsınız?' sorusuna gelen birbirinden komik yanıtları sizler için derledik.

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Film izlerken hiç şüphesiz hepimiz kendimizi filmin kritiğini yaparken buluruz.

Film izlerken hiç şüphesiz hepimiz kendimizi filmin kritiğini yaparken buluruz.

Çoğu izleyici kendisini 'sinefil' olarak tanıtırken, herkesin sinefillik seviyesi birbirinden farklı. X'te de gündem olan bu konu bir kullanıcının 'Sinefil olarak nasılsınız?' sorusunu yöneltmesiyle alevlendi ve ortaya pek çok farklı yanıt çıktı.

Çoğu izleyici kendisini 'sinefil' olarak tanıtırken, herkesin sinefillik seviyesi birbirinden farklı. X'te de gündem olan bu konu bir kullanıcının 'Sinefil olarak nasılsınız?' sorusunu yöneltmesiyle alevlendi ve ortaya pek çok farklı yanıt çıktı.

İşte onlardan bazıları:

İşte onlardan bazıları:
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