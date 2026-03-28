Sen Hangi Metal Alt Türüne Aitsin?

etiket Sen Hangi Metal Alt Türüne Aitsin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
28.03.2026 - 22:01

Metal dinlemek başlı başına bir karakter meselesi. Kimi epik melodilerle başka diyarlara gider, kimi de karanlığın içindeki o huzuru sever. Peki sen gerçekten hangi metal alt türünün ruhunu taşıyorsun? Cevabı birlikte öğreniyoruz! 👇

1. Metal dinlemek istediğinde, asıl duymak istediğin şey hangisi?

2. Konserde kendini nerede bulursun?

3. Metal parçaların sözlerinde seni en çok ne etkiler?

4. Bir metal albümü senin için ne kadar “ağır” olmalı?

5. "Playlist'imde mutlaka olmalı!" dediğin grup hangisi?

6. Gece 02.30 ve ruh halin biraz karışık. Hangi şarkıyı açarsın?

7. Metal ruhunu bir kelimeyle tanımla! 👇

8. Bir festival afişinde en çok hangi ismi görünce heyecanlanırsın?

Thrash / Groove Metalci!

Sen enerjini tutamayanlardansın. Metal müzik senin için bir terapi değil, adeta bir patlama! Hızlı riff’ler, sert vokaller ve tempo düşmeden akan parçalar seni canlı tutuyor. Konserlerde sakin durman mümkün değil, sen müziği fiziksel olarak yaşamak istiyorsun. Dinlediğin müzik karakterini de yansıtıyor, hayatında genelde net ve direkt bir tavrın var! Metal senin için güç gösterisi değil, bir özgürlük alanı. Kısacası sen, gürültüde huzur buluyorsun!

Power Metalci!

Sen, metal müzikte melodiye önem verenlerdensin. Güçlü vokaller, akılda kalan nakaratlar ve epik atmosferler tam senlik! Metal senin için sadece sertlik değil; hikaye anlatımı, duygu ve yükseliş demek. Parçalar seni motive ediyor, ayağa kaldırıyor ve bazen kahraman gibi hissettiriyor. Dinlediğin müzikte bir yapı, bir akış olmasını seviyorsun. Senin için metal karanlık bir tünel değil, içinden ışık geçen bir evren gibi...

Death / Black Metalci!

Sen resmen karanlığın içine giriyorsun! Brutal vokaller, blast beat’ler ve yoğun atmosfer seni rahatsız etmiyor, aksine rahatlatıyor. Metal senin için yüzeyde kalmak değil, en dipte ne varsa görmek demek. İnsan doğasının çiğ tarafını, hayatın sert gerçeklerini sansürsüz dinlemek istiyorsun. Yüzeysel şeyler seni sıkıyor; sana derinlik, yoğunluk ve biraz kaos lazım! Dışarıdan bakınca “sert” görünüyorsan sebebi bu olabilir! Karanlığı seviyorsun çünkü kendini oraya ait hissediyorsun!

İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
