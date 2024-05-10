Sen Hangi Enstrümanın İnsanısın?
Sen Hangi Enstrümanın İnsanısın?
Senin kişiliğin hangi enstrümana yakın, öğrenmek ister misin?
Haydi teste!
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1. Söyle bakalım, küçükken hangi enstrümanı çalmak istiyordun?
2. Sabahları bir müzik ile uyanman gerekiyor diyelim. Hangi enstrümanın sesiyle uyanmak isterdin?
3. Bir filmde oynaman gerekse ve seni bir müzisyen olarak kastsalar, hangi enstrümanla oynamak isterdin?
4. En son gittiğin konserde hangi enstrüman grubuna daha çok dikkat ettin?
5. Şu müzik türlerinden birini seç bakalım!
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