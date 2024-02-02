Sen Hangi Ed Sheeran Şarkısısın?
Sen Hangi Ed Sheeran Şarkısısın?
Hangi Ed Sheeran şarkısı olduğunu keşfetmek için birkaç soru sormak istiyoruz. Testin sonunda, seni en iyi yansıtan Ed Sheeran şarkısını açıklayacağız.
Hazırsan, başlayalım!
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1. Bir Ed Sheeran seçerek testimize başlayalım!
2. Şimdi de bir turuncu tonu seç!🥰
3. Biraz da senden bahsedip ilişki durumunu öğrenelim!
4. İdeal bir arkadaş toplantısı sence nasıl olmalı?
5. Herhangi bir müzik aleti çalıyor musun?
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6. Şimdi de şarkı söyleyen bir Ed seç!
7. Eğer profesyonel olarak müzikle uğraşacak olsaydın, hangi müziksel rolü seçerdin?
8. Son olarak, sesin güzel mi onu öğrenmek istiyoruz!
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9. Ed Sheeran - Shape of You