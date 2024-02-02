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Sen Hangi Ed Sheeran Şarkısısın?

etiket Sen Hangi Ed Sheeran Şarkısısın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 16:31 Son Güncelleme: 03.02.2024 - 23:41

Hangi Ed Sheeran şarkısı olduğunu keşfetmek için birkaç soru sormak istiyoruz. Testin sonunda, seni en iyi yansıtan Ed Sheeran şarkısını açıklayacağız. 

Hazırsan, başlayalım!

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1. Bir Ed Sheeran seçerek testimize başlayalım!

2. Şimdi de bir turuncu tonu seç!🥰

3. Biraz da senden bahsedip ilişki durumunu öğrenelim!

4. İdeal bir arkadaş toplantısı sence nasıl olmalı?

5. Herhangi bir müzik aleti çalıyor musun?

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6. Şimdi de şarkı söyleyen bir Ed seç!

7. Eğer profesyonel olarak müzikle uğraşacak olsaydın, hangi müziksel rolü seçerdin?

8. Son olarak, sesin güzel mi onu öğrenmek istiyoruz!

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9. Ed Sheeran - Shape of You

Ed Sheeran - Thinking Out Loud

10. Ed Sheeran - Photograph

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Mr Tg

Ed Sheeran - Thinking Out Loud :)

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Ed Sheeran - Shape of You

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9. Ed Sheeran - Shape of You