Sen Festivaldeki Hangi İnsan Tipisin?
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Festival demek sadece sahne önünde müzik dinlemek değil; saatlerce güneş altında beklemek, arkadaş grubuyla eğlenmek, nerede olduğunu unutmak demek... Peki sen hangi festival insanısın? Tüm şarkılara eşlik eden mi, her anını kayda alan mı, yoksa kendi halinde takılan mı? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇
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1. Festival için kombin yaparken nasıl bir şey tercih edersin?
2. Dünyaca ünlü bir festivale ışınlanma hakkın var. Hangisini seçersin?
3. Hangi tarz müziği canlı dinlemek seni daha çok heyecanlandırır?
4. Festivale kiminle gitmek istersin?
5. Peki, ülkene gelmesini istediğin yabancı şarkıcı/grup kim?
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6. Festival alanında konseri beklerken genelde ne yaparsın?
7. Festivalde karşına hangi fırsat çıkarsa mutlaka değerlendirirsin?
8. Gittiğin festival sana ne katsın istersin?
Sahne önünden ayrılmayan o kişisin...
Festivalin her anını deneyimleyenlerdensin!
Yeni insanlarla tanışan sosyal kelebeksin! 🦋
Festivalde başına ne geleceği belli olmuyor! 🙄
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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