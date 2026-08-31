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Sen Festivaldeki Hangi İnsan Tipisin?

etiket Sen Festivaldeki Hangi İnsan Tipisin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
31.08.2026 - 14:01
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Festival demek sadece sahne önünde müzik dinlemek değil; saatlerce güneş altında beklemek, arkadaş grubuyla eğlenmek, nerede olduğunu unutmak demek... Peki sen hangi festival insanısın? Tüm şarkılara eşlik eden mi, her anını kayda alan mı, yoksa kendi halinde takılan mı? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇

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1. Festival için kombin yaparken nasıl bir şey tercih edersin?

2. Dünyaca ünlü bir festivale ışınlanma hakkın var. Hangisini seçersin?

3. Hangi tarz müziği canlı dinlemek seni daha çok heyecanlandırır?

4. Festivale kiminle gitmek istersin?

5. Peki, ülkene gelmesini istediğin yabancı şarkıcı/grup kim?

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6. Festival alanında konseri beklerken genelde ne yaparsın?

7. Festivalde karşına hangi fırsat çıkarsa mutlaka değerlendirirsin?

8. Gittiğin festival sana ne katsın istersin?

Sahne önünden ayrılmayan o kişisin...

Gittiğin festivalde müziğin tadını çıkarabilmek senin için önemli. Sevdiğin sanatçı sahnedeyse dünyanın geri kalanıyla bağlantını kesebiliyorsun. Yeni bir grup keşfetmek de seni ayrıca mutlu ediyor ve herhangi bir festival dönüşü müzik listeni elden geçiriyorsun. Yağmur, çamur, kalabalık... Sevdiğin grup çalıyorsa bunların hiçbirinin önemi yok! Senin için festival demek, saatlerce sahne önünde durup müziğin içinde kaybolmak demek.

Festivalin her anını deneyimleyenlerdensin!

Senin için festival sadece konser izlemekten ibaret değil. Güzel fotoğraflar çekmek, farklı bir yemek tatmak, ilginç bir aktiviteyi yapmak derken festival alanında denemediğin bir şey bırakmıyorsun. Yeni bir şey keşfetmek seni zaten fazlasıyla heyecanlandırıyor. Eve dönerken “İyi ki bunu da yapmışım!” diyeceğin birkaç an mutlaka oluyor. Sen festivali baştan sona yaşamak isteyenlerdensin.

Yeni insanlarla tanışan sosyal kelebeksin! 🦋

Senin için festivalin en güzel taraflarından biri yeni insanlarla tanışmak. Hiç tanımadığın biriyle iki dakikada muhabbete başlayıp konseri beraber izleyebilecek kadar sosyalsin. Festivalden sadece güzel müziklerle değil, yeni arkadaşlıklarla da dönüyorsun. Hatta bazı insanlarla festival bittikten sonra bile görüşmeye devam edebilirsin. Gittiğin festivalde yeni biriyle tanışmadan dönmen pek mümkün değil.

Festivalde başına ne geleceği belli olmuyor! 🙄

Senin için festival biraz da plansızlık ve macera demek. Programda olmayan bir konsere girer, hiç tanımadığın insanlarla takılır ve sabaha kadar eğlenirsin. Bir şeylerin plansız olması seni pek rahatsız etmiyor, hatta bazen daha çok eğlendiriyor. Festival bittiğinde yorgun olabiliyorsun ama anlatacak bolca hikayen oluyor. Senin için iyi festivalin ölçüsü belli, anlık heyecan!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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