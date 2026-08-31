Sen Festivaldeki Hangi İnsan Tipisin?

Senin için festival biraz da plansızlık ve macera demek. Programda olmayan bir konsere girer, hiç tanımadığın insanlarla takılır ve sabaha kadar eğlenirsin. Bir şeylerin plansız olması seni pek rahatsız etmiyor, hatta bazen daha çok eğlendiriyor. Festival bittiğinde yorgun olabiliyorsun ama anlatacak bolca hikayen oluyor. Senin için iyi festivalin ölçüsü belli, anlık heyecan!