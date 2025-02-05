Sen Ağlama İstanbul Bitti mi? Sen Ağlama İstanbul Neden Bitti? Dizi ile İlgili Son Karar Ne?
Sen Ağlama İstanbul Bitti mi? Sen Ağlama İstanbul Neden Bitti? Dizi ile İlgili Son Karar Ne?
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Sen Ağlama İstanbul Bitti mi?
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Sen Ağlama İstanbul Neden Bitti?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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