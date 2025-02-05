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Sen Ağlama İstanbul Bitti mi? Sen Ağlama İstanbul Neden Bitti? Dizi ile İlgili Son Karar Ne?

Sen Ağlama İstanbul Bitti mi? Sen Ağlama İstanbul Neden Bitti? Dizi ile İlgili Son Karar Ne?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.02.2025 - 17:54

Star TV'nin sevilen dizisi Sen Ağlama İstanbul bitti mi, Birsen Altuntaş açıkladı. İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas ve Aytaç Şaşmaz’ın başrollerinde olduğu dizi ile ilgili yeni bir karar alındı. Sen Ağlama İstanbul reyting kurbanı mı oldu? İşte cevabı...

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Sen Ağlama İstanbul Bitti mi?

Sen Ağlama İstanbul Bitti mi?

Star TV'de yeni sezonda yayınlanan İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas ve Aytaç Şaşmaz’ın başrollerinde olduğu dizi ile ilgili yeni bir karar alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 8. bölümde final yapacak.

Sen Ağlama İstanbul Neden Bitti?

Sen Ağlama İstanbul Neden Bitti?

Sevilen dizinin bitme sebebi ise düşük reytingler olarak açıklandı. 4 Şubat Salı akşamı yayınlanan dizi reyting sonuçlarına göre pek iyiye gitmiyor. Bu nedenle gelecek bölüm son şansı oldu.

Star TV'de Salı Akşamı Hangi Dizi Var?

Star TV'de Salı Akşamı Hangi Dizi Var?

Sen Ağlama İstanbul'un ardından Salı akşamları yeni dizi Kral Kaybederse ekrana gelecek. Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya’yı buluşturan dizinin kulislerde 11 Şubat Salı günü seyirciyle buluşacağı konuşuluyor.

Sen Ağlama İstanbul Ne Zaman Yayınlanacak, Dizi ile İlgili Son Karar Ne?

Sen Ağlama İstanbul Ne Zaman Yayınlanacak, Dizi ile İlgili Son Karar Ne?

Birsen Altuntaş'ın aktardığı son bilgiye göre 'Kral Kaybederse salı gününe geliyor, ilk bölüm 11 Şubat, Sen Ağlama İstanbul cumartesi gününe gidiyor. Cumartesi günü reytingler yükselirse belki bir şans daha verilebilir.'

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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