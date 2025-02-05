Sen Ağlama İstanbul Bitti mi? Sen Ağlama İstanbul Neden Bitti? Dizi ile İlgili Son Karar Ne?

Star TV'nin sevilen dizisi Sen Ağlama İstanbul bitti mi, Birsen Altuntaş açıkladı. İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas ve Aytaç Şaşmaz’ın başrollerinde olduğu dizi ile ilgili yeni bir karar alındı. Sen Ağlama İstanbul reyting kurbanı mı oldu? İşte cevabı...