Semicenk Yeni Şarkısı "Tek Başıma" İle Ciğerleri Dağlayınca Sosyal Medya Yıkıldı
Semicenk Yeni Şarkısı "Tek Başıma" İle Ciğerleri Dağlayınca Sosyal Medya Yıkıldı
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Son dönemlerin en popüler, adı dillerden düşmeyen isimlerinden biri elbette genç şarkıcı Semicenk.
Yüzü O Ses Türkiye yarışmasında gülmese de, kader kendisi için güldü. Hatta 49. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı" ödülünün sahibi oldu. "Pişman Değilim" şarkısı ise aynı törende "Yılın En İyi Şarkısı" ödülü seçildi.
Tabii sosyal medyanın ve magazinin de gözde isimlerinden biri oldu. Konser videolarından sonra askere gittiği haberiyle hayranlarını şaşkına çevirmişti.
Bedelli askerliğini yaptı ve geldi derken hiç beklemeden yeni şarkısını pat diye yayına aldı!
Hal böyle olunca sosyal medya resmen yıkıldı!
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Kimileri şarkıya ayılıp bayılırken, kimileri hep aynı tarzda parçalar çıkarttığı için Semicenk'i tatlı tatlı eleştirdi.
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