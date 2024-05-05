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Semicenk Yeni Şarkısı "Tek Başıma" İle Ciğerleri Dağlayınca Sosyal Medya Yıkıldı

Semicenk Yeni Şarkısı "Tek Başıma" İle Ciğerleri Dağlayınca Sosyal Medya Yıkıldı

GNS
GNS - Onedio Editörü
05.05.2024 - 23:13

Son dönemlerin en popüler ismi kim diye sorsak pek çoğunuzdan 'Semicenk' yanıtını alırız. Şarkılarıyla müzik listelerini ve sosyal medyayı yıkıp geçen Semicenk, askerden döner dönmez bombayı patlatınca yine ortalık darmaduman oldu. Gelin bakalım dinleyenler neler demiş!

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Son dönemlerin en popüler, adı dillerden düşmeyen isimlerinden biri elbette genç şarkıcı Semicenk.

Son dönemlerin en popüler, adı dillerden düşmeyen isimlerinden biri elbette genç şarkıcı Semicenk.

Düşer Aklıma, Al Sevgilim, Geri Dönemedim, Herkes Gibisin, Unutmak Öyle Kolay mı Sandın gibi şarkılarıyla 2022 yılına damgasını vuran, ardından her parçasıyla hit olan popüler bir isim haline geldi kendisi.

Yüzü O Ses Türkiye yarışmasında gülmese de, kader kendisi için güldü. Hatta 49. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı" ödülünün sahibi oldu. "Pişman Değilim" şarkısı ise aynı törende "Yılın En İyi Şarkısı" ödülü seçildi.

Yüzü O Ses Türkiye yarışmasında gülmese de, kader kendisi için güldü. Hatta 49. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı" ödülünün sahibi oldu. "Pişman Değilim" şarkısı ise aynı törende "Yılın En İyi Şarkısı" ödülü seçildi.
image.teve2.com.tr

2019 yılında O Ses Türkiye'ye katılarak başladığı serüven kendisi için şampiyonlukla sonlanmamıştı. Ancak çalışmalarını sürdürdü ve başarısına başarı kattı. Funda Arar, Mustafa Ceceli, Reynmen ve Ziynet Sali gibi isimlerle birlikte çalıştı.

Tabii sosyal medyanın ve magazinin de gözde isimlerinden biri oldu. Konser videolarından sonra askere gittiği haberiyle hayranlarını şaşkına çevirmişti.

Tabii sosyal medyanın ve magazinin de gözde isimlerinden biri oldu. Konser videolarından sonra askere gittiği haberiyle hayranlarını şaşkına çevirmişti.

Tam kariyerinin en yüksek noktasına ulaştı diyebileceğimiz bir dönemden geçen Semicenk, sakalsız haliyle hepimizi dumur etmişti. Hayranları bile kendisinin bu halini tanıyamamıştı...

Bedelli askerliğini yaptı ve geldi derken hiç beklemeden yeni şarkısını pat diye yayına aldı!

Bedelli askerliğini yaptı ve geldi derken hiç beklemeden yeni şarkısını pat diye yayına aldı!

Bu kadar hızlı olmasını hiçbirimiz beklemiyorduk tabii.

Hal böyle olunca sosyal medya resmen yıkıldı!

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Kimileri şarkıya ayılıp bayılırken, kimileri hep aynı tarzda parçalar çıkarttığı için Semicenk'i tatlı tatlı eleştirdi.

Kimileri şarkıya ayılıp bayılırken, kimileri hep aynı tarzda parçalar çıkarttığı için Semicenk'i tatlı tatlı eleştirdi.

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