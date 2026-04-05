Selena'nın Küçük Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş Nişanlandı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.04.2026 - 23:33

Selena’nın küçük Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş’tan sürpriz haber geldi. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle nişanlanan Kurtulmuş’un mutlu günü sosyal medyada ilgi gördü.

Selena, bir döneme damga vuran ve özellikle de 2000’ler çocuklarının hafızasında ayrı bir yere sahip olan yapımlardan biriydi.

Sinem Kobal’ın hayat verdiği Selena karakteriyle hafızalara kazınan dizi, eğlenceli hikayesi ve enerjik kadrosuyla yıllarca konuşulmuştu. Dizinin en sevilen detaylarından biri ise isimlerinin ilk heceleri “Selena”yı oluşturan üç küçük kızdı: Dilara Kurtulmuş, Cansu Demirci ve Gizem Güven. 

O dönemin yıldız çocuk oyuncuları arasında yer alan üçlü, izleyicinin kalbinde taht kurmuştu. Zamanla yolları ayrılan isimlerden Cansu Demirci, bir anda gözlerden kaybolarak adeta sırra kadem bastı. Ancak Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş’u hem birlikte hem de Sihirli Annem ekibiyle zaman zaman bir arada görmeye devam ettik. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ikili, aynı zamanda vlog'larıyla da dikkat çekiyordu.

Geçtiğimiz saatlerde Dilara Kurtulmuş'tan sürpriz bir haber geldi!

Selena’nın küçük Nazlı’sı, bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle bugün nişanlandı. Aile arasında düzenlenen sade törende yakın arkadaşları da Kurtulmuş’u yalnız bırakmadı. Gizem Güven’in yanı sıra, Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterini canlandıran Zeynep Özkaya ve Toprak karakterine hayat veren Jennifer Boynerda bu özel günde hazır bulundu.

27 yaşına giren “küçük Nazlı”, artık nişanlı! 💍 Mutluluklar diliyoruz.

İşte nişan görüntüleri:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
