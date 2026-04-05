Selena'nın Küçük Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş Nişanlandı!

Sinem Kobal’ın hayat verdiği Selena karakteriyle hafızalara kazınan dizi, eğlenceli hikayesi ve enerjik kadrosuyla yıllarca konuşulmuştu. Dizinin en sevilen detaylarından biri ise isimlerinin ilk heceleri “Selena”yı oluşturan üç küçük kızdı: Dilara Kurtulmuş, Cansu Demirci ve Gizem Güven.

O dönemin yıldız çocuk oyuncuları arasında yer alan üçlü, izleyicinin kalbinde taht kurmuştu. Zamanla yolları ayrılan isimlerden Cansu Demirci, bir anda gözlerden kaybolarak adeta sırra kadem bastı. Ancak Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş’u hem birlikte hem de Sihirli Annem ekibiyle zaman zaman bir arada görmeye devam ettik. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ikili, aynı zamanda vlog'larıyla da dikkat çekiyordu.