Seksi ve Komik Sahneleriyle Netflix'te Çok İzlenen 'Mastürbasyon Yapmaya Başladığım Yıl' Filmini İnceledik!

Netflix'te yayınlanan 'Mastürbasyon Yapmaya Başladığım Yıl' filmi son zamanlarda izleyiciler tarafından çok izlenen yapımlardan biri. İsveç sinemasının son yıllarındaki en güzel filmlerinden biri olan bu filme dair detaylara gelin hep birlikte bakalım.

Not: Eser miktarda spoiler içerir.