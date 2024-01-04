Seksi ve Komik Sahneleriyle Netflix'te Çok İzlenen 'Mastürbasyon Yapmaya Başladığım Yıl' Filmini İnceledik!
Seksi ve Komik Sahneleriyle Netflix'te Çok İzlenen 'Mastürbasyon Yapmaya Başladığım Yıl' Filmini İnceledik!
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Netflix'te son zamanlarda en çok izlenen yapımlardan biri de yönetmen Erika Wasserman'ın imzasını taşıyan "The Year I Started Masturbating" yani Türkçe adıyla "Mastürbasyon Yapmaya Başladığım Yıl" oldu.
2022 yılında gösterime giren "Mastürbasyon Yapmaya Başladığım Yıl" filmi son zamanlarda seyircilerin oldukça ilgisini çeken bir İsveç komedisi.
Bir İsveç komedisi ama izlerken filmin içerisinde dram, romantizm ve erotik gerilim unsurlarının ne kadar usta bir şekilde harmanlandığını da görebilirsiniz.
Filmin başrollerinde Katia Winter, Jesper Zuschlag, Nour El-Refai, Vera Carlbom, Hannes Fohlin ve Bahar Pars gibi isimler var.
"Mastürbasyon Yapmaya Başladığım Yıl" filmi Katia Winter'ın canlandırdığı Hannah adlı 40 yaşlarındaki bir kadının yaşadıklarını konu alıyor.
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Hannah, eşi Morten ve küçük oğlu ile görünürde mutlu ancak sorunlu bir hayatı olan kadındır. Eşinin kendisi için doğru erkek olduğunu düşünür ancak Morten onu terk ettiğinde dünyası başına yıkılır.
Tüm bu süreçte oldukça başarılı olan işinden de ayrılmış olan Hannah, kendini yeniden keşfetmeye başlar ve aşkı yanlış yerde aradığını anlar. Filmin adından da anlaşılacağı üzere aslında Hannah'ın keşfinin kendi cinselliği ve 'kuku'su üzerinden gittiğini söyleyebiliriz. Filmde vajina yerine kuku tabirinin kullanılması oldukça komik değil mi?
İsveççe ve Danca dillerinin kulağa ne kadar hoş geldiğini gösteren ve 101 dakika süren film, kadın erkek ilişkilerini sorgulaması, bir kadının kendi cinselliğini yeniden keşfetmesi ve kadın arkadaşların varlığının ne kadar önemli olduğunu gösteren harika bir film.
"Mastürbasyon Yapmaya Başladığım Yıl" şu an Netflix'te. IMDb puanı ise 5.2 olarak gözüküyor. Siz bu titreşimi bol film hakkında neler düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara!
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