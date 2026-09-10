Seksen Üç Ses, On Dört Ülke Balıkesir’de

Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi'nin kapısından içeri girince önce sessizlik karşılıyor insanı. Sonra duvarlar konuşmaya başlıyor.

8 Eylül günü açılan 'Bas Buluş / Print Meet 2026 – VII. Uluslararası Özgün Baskıresim Sergisi’ni gezerken fark ettiğim ilk şey buydu: seksen üç sanatçının seksen üç ayrı sesi, aynı mekânda, aynı anda konuşuyordu. Türkiye'nin yanı sıra Polonya'dan Arjantin'e, Güney Afrika'dan Tayland'a, Hindistan'dan Rusya'ya, Kuzey Makedonya'dan Karadağ'a, İtalya'dan Sırbistan'a, Belçika'dan Bulgaristan'a ve Azerbaycan'a uzanan on dört ülkeden gelen eserler, salonları adım adım gezerken bana hep aynı soruyu sordurdu: bir sanat dili gerçekten evrensel olabilir mi?

Ama sergiyi yalnızca 'on dört ülkeden sanatçının Balıkesir'de buluşması' olarak okumak, hikâyenin en can alıcı yerini es geçmek olur. Çünkü duvarlardaki her baskının arkasında, 2018'de başlayan çok daha uzun bir yürüyüş var.