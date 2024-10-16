Şehit Annesine Oğlunun Heykelinin Hediye Edilmesi Tepkileri Beraberinde Getirdi

Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan 2018 yılında Siirt Eruh'ta şehit düşmüştü. Trabzon'daki evinin yanına inşa ettiği binada oğlunun eşyalarını saklayan ve müze hassasiyetinde koruyan Emine Baştan'a valilik oğlunun balmumu heykelini hediye etti.