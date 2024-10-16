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Şehit Annesine Oğlunun Heykelinin Hediye Edilmesi Tepkileri Beraberinde Getirdi

Şehit Annesine Oğlunun Heykelinin Hediye Edilmesi Tepkileri Beraberinde Getirdi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
16.10.2024 - 11:32

Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan 2018 yılında Siirt Eruh'ta şehit düşmüştü. Trabzon'daki evinin yanına inşa ettiği binada oğlunun eşyalarını saklayan ve müze hassasiyetinde koruyan Emine Baştan'a valilik oğlunun balmumu heykelini hediye etti.

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Baştan ailesinin kendi çabalarıyla inşa ettiği bu köşeye Trabzon Valiliği tarafından şehit jandarmanın balmumu heykeli hediye edildi.

Baştan ailesinin kendi çabalarıyla inşa ettiği bu köşeye Trabzon Valiliği tarafından şehit jandarmanın balmumu heykeli hediye edildi.

Görüntüler yürek dağladı...

Ancak sosyal medyaya yoğun bir eleştiri hakim oldu.

Ancak sosyal medyaya yoğun bir eleştiri hakim oldu.
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