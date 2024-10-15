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77 Yaşındaki Kadının Eşinin Ayakkabısını Hala Kapı Önünde Tutma Nedeni İçinizi Acıtacak

77 Yaşındaki Kadının Eşinin Ayakkabısını Hala Kapı Önünde Tutma Nedeni İçinizi Acıtacak

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
15.10.2024 - 11:42

Türkiye'de kadın olmak, çocuk olmak, hayvan olmak çok zor. Sosyal medyada bir kişi, 77 yaşındaki komşusunun yıllar önce vefat eden kocasının ayakkabılarını hala kapının önünde tuttuğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Kimileri buna 'vefa, gerçek sevgi' derken kimileri de ardında yatan gerçek sebebi çoktan anladı.

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Gün geçmiyor ki kadınlar kocaları, sevgilileri, babaları, hiç tanımadıkları insanlar tarafında şiddete uğramasın.

Gün geçmiyor ki kadınlar kocaları, sevgilileri, babaları, hiç tanımadıkları insanlar tarafında şiddete uğramasın.

Son günlerde gündemimizden düşmeyen kadına şiddet olayları, aslında her gün yaşanıyor. Sokakta denk geldiğiniz herhangi bir kadının; fiziksel, sözel veya psikolojik şiddete uğramamış olması oldukça düşük.

Bir Twitter (X) kullanıcısı 77 yaşındaki komşusunun, yıllar önce vefat eden eşinin ayakkabılarını hala kapının önünde tuttuğunu görünce duygulanmadan edemedi.

Bir Twitter (X) kullanıcısı 77 yaşındaki komşusunun, yıllar önce vefat eden eşinin ayakkabılarını hala kapının önünde tuttuğunu görünce duygulanmadan edemedi.
twitter.com

Bazı kullanıcılar da bu durumun çok romantik olduğunu düşündü.

Bazı kullanıcılar da bu durumun çok romantik olduğunu düşündü.
twitter.com

Huzur, sadakat, gerçek sevgi...

Huzur, sadakat, gerçek sevgi...
twitter.com

Peki ayakkabıların orada durmasının gerçek sebebi ne?

Peki ayakkabıların orada durmasının gerçek sebebi ne?
twitter.com
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İşte bu 👇🏻

İşte bu 👇🏻
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