77 Yaşındaki Kadının Eşinin Ayakkabısını Hala Kapı Önünde Tutma Nedeni İçinizi Acıtacak
77 Yaşındaki Kadının Eşinin Ayakkabısını Hala Kapı Önünde Tutma Nedeni İçinizi Acıtacak
Türkiye'de kadın olmak, çocuk olmak, hayvan olmak çok zor. Sosyal medyada bir kişi, 77 yaşındaki komşusunun yıllar önce vefat eden kocasının ayakkabılarını hala kapının önünde tuttuğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Kimileri buna 'vefa, gerçek sevgi' derken kimileri de ardında yatan gerçek sebebi çoktan anladı.
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Gün geçmiyor ki kadınlar kocaları, sevgilileri, babaları, hiç tanımadıkları insanlar tarafında şiddete uğramasın.
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Bir Twitter (X) kullanıcısı 77 yaşındaki komşusunun, yıllar önce vefat eden eşinin ayakkabılarını hala kapının önünde tuttuğunu görünce duygulanmadan edemedi.
Bazı kullanıcılar da bu durumun çok romantik olduğunu düşündü.
Huzur, sadakat, gerçek sevgi...
Peki ayakkabıların orada durmasının gerçek sebebi ne?
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