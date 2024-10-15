77 Yaşındaki Kadının Eşinin Ayakkabısını Hala Kapı Önünde Tutma Nedeni İçinizi Acıtacak

Türkiye'de kadın olmak, çocuk olmak, hayvan olmak çok zor. Sosyal medyada bir kişi, 77 yaşındaki komşusunun yıllar önce vefat eden kocasının ayakkabılarını hala kapının önünde tuttuğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Kimileri buna 'vefa, gerçek sevgi' derken kimileri de ardında yatan gerçek sebebi çoktan anladı.