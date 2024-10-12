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Ataerkil Düzene Nefretleri Yüzlerinden Okunan Kedilerin Bi' Çift Lafı Var

Ataerkil Düzene Nefretleri Yüzlerinden Okunan Kedilerin Bi' Çift Lafı Var

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
12.10.2024 - 09:07

Başımıza ne geldiyse şu ataerkil düzenden geldi. Erkek hep otoriter figür oldu, üstünlüğünü korudu, soy kendisinden devam etti, hakimiyeti sağladı...

Artık kedilerimiz bile ataerkil düzenden nefret eder hale geldi :)

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Ataerkillik, patriyarka, erkek egemen toplum ne derseniz deyin.

Ataerkillik, patriyarka, erkek egemen toplum ne derseniz deyin.
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Soyda babayı temel alan düzen, erkeğin toplumda ve yönetimde ön plana çıkmasına, erkeğin sözünün daha kıymetli görülmesine sebep oluyor.

Soyda babayı temel alan düzen, erkeğin toplumda ve yönetimde ön plana çıkmasına, erkeğin sözünün daha kıymetli görülmesine sebep oluyor.
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Haliyle kadınlar çoğunlukla toplumdan dışlanıyor, güçsüz varlıklar olarak kalmaya devam ediyor. Kadınlar 'elinin hamuruyla' erkek işlerine karışamıyor bir kere.

Haliyle kadınlar çoğunlukla toplumdan dışlanıyor, güçsüz varlıklar olarak kalmaya devam ediyor. Kadınlar 'elinin hamuruyla' erkek işlerine karışamıyor bir kere.
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Bireyler bu düzeni kendi içlerinde değiştirmeye çalışsa da aslında toplum ataerkil düzeni dayatıyor bizlere.

Bireyler bu düzeni kendi içlerinde değiştirmeye çalışsa da aslında toplum ataerkil düzeni dayatıyor bizlere.
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Çocukluktan itibaren sosyalleşilen ilk ortamlar, duyduğunuz ilk küfür, düştüğünüzde bir azar gibi işittiğiniz 'kız gibi ağlama' sözleri.

Çocukluktan itibaren sosyalleşilen ilk ortamlar, duyduğunuz ilk küfür, düştüğünüzde bir azar gibi işittiğiniz 'kız gibi ağlama' sözleri.
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Ne yazık ki kadınların vahşice katledilmesinin sebepleri de buradan doğuyor. Dilimizde kullandığımız "masum" gördüğümüz kelimeler bile zamanla düşünce yapınızı değiştirmeye başlıyor.

Ne yazık ki kadınların vahşice katledilmesinin sebepleri de buradan doğuyor. Dilimizde kullandığımız "masum" gördüğümüz kelimeler bile zamanla düşünce yapınızı değiştirmeye başlıyor.
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Bir insanın ismi, kaderini de belirler derler. Bir kişiye yüklediğiniz isim, sıfat zamanla o kişinin benliğine de işler.

Bir insanın ismi, kaderini de belirler derler. Bir kişiye yüklediğiniz isim, sıfat zamanla o kişinin benliğine de işler.
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Şimdi sürekli 'güçsüz' ve 'duygusal' olarak baktığımız kadınları bir düşünün.

Şimdi sürekli 'güçsüz' ve 'duygusal' olarak baktığımız kadınları bir düşünün.
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Erkekler; güç gösterisinde bulunmak, öfkelerini boşaltmak için kadınlara şiddet uyguluyor. Ne hikmetse aldığımız her kötü haberin arkasında 'cinnet' kelimesini duyuyoruz.

Erkekler; güç gösterisinde bulunmak, öfkelerini boşaltmak için kadınlara şiddet uyguluyor. Ne hikmetse aldığımız her kötü haberin arkasında 'cinnet' kelimesini duyuyoruz.
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Peki ya erkekler, neden birbirlerine karşı olan tavırlarında 'cinnet' geçirmiyor?

Peki ya erkekler, neden birbirlerine karşı olan tavırlarında 'cinnet' geçirmiyor?
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Kadına yönelik şiddetin arkasında ne psikolojik sorunlar ne de madde kullanımı var. Kadınlar, ev içinde ve dışında gerek iş yerinde gerek ev içinde gerek sokakta sistematik bir şekilde şiddete maruz kalıyor.

Kadına yönelik şiddetin arkasında ne psikolojik sorunlar ne de madde kullanımı var. Kadınlar, ev içinde ve dışında gerek iş yerinde gerek ev içinde gerek sokakta sistematik bir şekilde şiddete maruz kalıyor.
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Şiddetin arkasında yatan en büyük sebep ise kadın ve erkek arasındaki eşitsizlik.

Şiddetin arkasında yatan en büyük sebep ise kadın ve erkek arasındaki eşitsizlik.
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Şiddetin gerçek sebebinin anlaşıldığı, bireylerin kendilerini ve diğer nesilleri eşit bir toplum düzenine uygun şekilde yetiştirdiği, kadının varlığının kabul edildiği günlere...

Şiddetin gerçek sebebinin anlaşıldığı, bireylerin kendilerini ve diğer nesilleri eşit bir toplum düzenine uygun şekilde yetiştirdiği, kadının varlığının kabul edildiği günlere...
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Sahi, hiç eşine kızına ya da sokaktaki herhangi bir 'dişi' kediye saldıran kedi gördünüz mü?

Sahi, hiç eşine kızına ya da sokaktaki herhangi bir 'dişi' kediye saldıran kedi gördünüz mü?
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Muhtemelen bu davranışı insan dışındaki herhangi bir hayvandan göremezsiniz!

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