Şehirlerarası Yolculuk Yaparken İnterneti Bedava Kullanmak İsteyen Sürücünün Bulduğu İlginç Çözüm
Şehirlerarası Yolculuk Yaparken İnterneti Bedava Kullanmak İsteyen Sürücünün Bulduğu İlginç Çözüm
Son zamanlarda Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'nin telefon paketlerine yaptıkları zamlar vatandaşların dilinden düşmüyor. 500 TL'nin ardında paketler yok denecek kadar az. Hal böyle olunca vatandaşlar ilginç çözümler üretmeye başladı.
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Hem ev interneti, hem telefonlarımıza yüklediğimiz internet dahil paketler artık çok pahalı. Sosyal medyada da vatandaşlar sık sık şikayetlerini dile getiriyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Türk Telekom CEO'su Ümit Önal yaptığı açıklamada tarifelerin sudan ucuz olduğunu dile getirmişti.
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Vatandaşlar yine de pahalılıktan dem vururken bu pahalılığa ilginç çözümler de gelmeye başladı. Kendi aracıyla yolculuk yapan bir kişi, bir şehirlerarası otobüs firmasının peşine takılarak internetinden faydalandı.
Bu çözümünü de çektiği video ile kayda aldı.👇
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Sürücünün bu hareketini eleştirenler de oldu.
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