Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: “Tarifeler Sudan Ucuz Diyebiliriz”

Son zamanlarda özellikle sosyal medyada cep telefonu hattı tarifelerine gelen yüksek zamlardan yakınan birçok vatandaş bulunuyor. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türkiye’de ücretlerin Avrupa’nın çok gerisinde olduğunu söyleyerek; “Bugün Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ayda 5-8 damacana su tükettiğini düşünürsek ve bir alegori yaparsak 'Türkiye'de internet tarifeleri sudan ucuz' demek yanlış olmaz' şeklinde konuştu.