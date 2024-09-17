Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: “Tarifeler Sudan Ucuz Diyebiliriz”
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: “Tarifeler Sudan Ucuz Diyebiliriz”
Son zamanlarda özellikle sosyal medyada cep telefonu hattı tarifelerine gelen yüksek zamlardan yakınan birçok vatandaş bulunuyor. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türkiye’de ücretlerin Avrupa’nın çok gerisinde olduğunu söyleyerek; “Bugün Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ayda 5-8 damacana su tükettiğini düşünürsek ve bir alegori yaparsak 'Türkiye'de internet tarifeleri sudan ucuz' demek yanlış olmaz' şeklinde konuştu.
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Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şirketin ikinci çeyrekteki finansal ve operasyonel sonuçlarını düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.
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CNBC-E’nin aktardığına göre; Türk Telekom ikinci çeyrekte toplam 1.4 milyar TL kâr etti. Net kâr ilk 6 ayda ise 2,5 milyar lira oldu.
CEO Ümit Önal, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) sahip olduğu Turkcell ve Türk Telekom’un birleşmesine yönelik bir gündemleri olmadığını sözlerine ekledi.
Fiber internet konusuna çok önem verdiklerini söyleyen Ümit Önal, Türkiye’de tüm hanelerin bir kaç yıl içinde fiber internete erişimi olacağını söyledi.
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal son günlerde kullanıcıların artan fiyat şikayetlerine de cevap verdi.
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Cevabında yüksek enflasyonun altını çizen Ümit Önal, "Vatandaşlarımız markete her gittiğinde küçük küçük zamlarla karşılaştılar. Ancak bizim sektörümüzde yıllık taahhütler var. Sosyal medyaya yansıyan şekliyle yüzde 200'ü, 300'ü bulan zamlar doğru değil. Ancak yıllık taahhütler kapsamında enflasyon hesabı ile elbette yenileme dönemlerinde tüketiciler zamlarla karşılaşıyor. Biz burada da tüketicileri mağdur etmemeye çalışıyoruz. Fiyatlar Avrupa'nın çok altında. Hatta Irak'ta bile çok daha pahalı tarifeler. Bugün Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ayda 5-8 damacana su tükettiğini düşünürsek ve bir alegori yaparsak "Türkiye'de internet tarifeleri sudan ucuz" demek yanış olmaz" şeklinde konuştu.
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yavuz hırsız ev sahibini bastırır , yani demek istiyor ki mevcut fiyatlarla milletin cebini tam anlamıyla söğüşleyemiyoruz , zam yapmamız lazım, devletin mal... Devamını Gör
yok bu özelleştiremediğimiz ptt nin T si bi ara krediler ödenmediği için bankalara geçmişti sanki. Şimdi yönetim kimde bilmiyorum ama
Sio lan oradan!
Artık dalga geçmenin ötesinde, eğleniyorlar. Ama şu var, Avrupa ile kıyaslanırsa 20 Euro'ya 1000mbit upload download sınırsız internet veriyor, 20 Euro'ya 20... Devamını Gör