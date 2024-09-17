Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: “Tarifeler Sudan Ucuz Diyebiliriz”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: “Tarifeler Sudan Ucuz Diyebiliriz”

Türk Telekom
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.09.2024 - 00:33

Son zamanlarda özellikle sosyal medyada cep telefonu hattı tarifelerine gelen yüksek zamlardan yakınan birçok vatandaş bulunuyor. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türkiye’de ücretlerin Avrupa’nın çok gerisinde olduğunu söyleyerek; “Bugün Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ayda 5-8 damacana su tükettiğini düşünürsek ve bir alegori yaparsak 'Türkiye'de internet tarifeleri sudan ucuz' demek yanlış olmaz' şeklinde konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şirketin ikinci çeyrekteki finansal ve operasyonel sonuçlarını düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şirketin ikinci çeyrekteki finansal ve operasyonel sonuçlarını düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

CNBC-E’nin aktardığına göre; Türk Telekom ikinci çeyrekte toplam 1.4 milyar TL kâr etti. Net kâr ilk 6 ayda ise 2,5 milyar lira oldu.

CNBC-E’nin aktardığına göre; Türk Telekom ikinci çeyrekte toplam 1.4 milyar TL kâr etti. Net kâr ilk 6 ayda ise 2,5 milyar lira oldu.

Kaynak

CEO Ümit Önal, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) sahip olduğu Turkcell ve Türk Telekom’un birleşmesine yönelik bir gündemleri olmadığını sözlerine ekledi.

CEO Ümit Önal, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) sahip olduğu Turkcell ve Türk Telekom’un birleşmesine yönelik bir gündemleri olmadığını sözlerine ekledi.

Fiber internet konusuna çok önem verdiklerini söyleyen Ümit Önal, Türkiye’de tüm hanelerin bir kaç yıl içinde fiber internete erişimi olacağını söyledi.

Fiber internet konusuna çok önem verdiklerini söyleyen Ümit Önal, Türkiye’de tüm hanelerin bir kaç yıl içinde fiber internete erişimi olacağını söyledi.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal son günlerde kullanıcıların artan fiyat şikayetlerine de cevap verdi.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal son günlerde kullanıcıların artan fiyat şikayetlerine de cevap verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cevabında yüksek enflasyonun altını çizen Ümit Önal, "Vatandaşlarımız markete her gittiğinde küçük küçük zamlarla karşılaştılar. Ancak bizim sektörümüzde yıllık taahhütler var. Sosyal medyaya yansıyan şekliyle yüzde 200'ü, 300'ü bulan zamlar doğru değil. Ancak yıllık taahhütler kapsamında enflasyon hesabı ile elbette yenileme dönemlerinde tüketiciler zamlarla karşılaşıyor. Biz burada da tüketicileri mağdur etmemeye çalışıyoruz. Fiyatlar Avrupa'nın çok altında. Hatta Irak'ta bile çok daha pahalı tarifeler. Bugün Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ayda 5-8 damacana su tükettiğini düşünürsek ve bir alegori yaparsak "Türkiye'de internet tarifeleri sudan ucuz" demek yanış olmaz" şeklinde konuştu.

Cevabında yüksek enflasyonun altını çizen Ümit Önal, "Vatandaşlarımız markete her gittiğinde küçük küçük zamlarla karşılaştılar. Ancak bizim sektörümüzde yıllık taahhütler var. Sosyal medyaya yansıyan şekliyle yüzde 200'ü, 300'ü bulan zamlar doğru değil. Ancak yıllık taahhütler kapsamında enflasyon hesabı ile elbette yenileme dönemlerinde tüketiciler zamlarla karşılaşıyor. Biz burada da tüketicileri mağdur etmemeye çalışıyoruz. Fiyatlar Avrupa'nın çok altında. Hatta Irak'ta bile çok daha pahalı tarifeler. Bugün Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ayda 5-8 damacana su tükettiğini düşünürsek ve bir alegori yaparsak "Türkiye'de internet tarifeleri sudan ucuz" demek yanış olmaz" şeklinde konuştu.

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
20
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kemal Atik

yavuz hırsız ev sahibini bastırır , yani demek istiyor ki mevcut fiyatlarla milletin cebini tam anlamıyla söğüşleyemiyoruz , zam yapmamız lazım, devletin mal... Devamını Gör

ken bal

yok bu özelleştiremediğimiz ptt nin T si bi ara krediler ödenmediği için bankalara geçmişti sanki. Şimdi yönetim kimde bilmiyorum ama

atticusfetch

Artık dalga geçmenin ötesinde, eğleniyorlar. Ama şu var, Avrupa ile kıyaslanırsa 20 Euro'ya 1000mbit upload download sınırsız internet veriyor, 20 Euro'ya 20... Devamını Gör