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Huzurevi Ücretlerine Yapılan Yüzde 300’ün Üzerindeki Zam Tepkilere Yol Açtı!

Huzurevi Ücretlerine Yapılan Yüzde 300’ün Üzerindeki Zam Tepkilere Yol Açtı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 18:54

Huzurevleri ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinde dikkat çekici bir ücret artışına gidildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle ücretlerdeki zam oranları yüzde 300 ile yüzde 360 arasında değişirken, tek kişilik odaların fiyatı 10.000 TL'yi aştı. Bu keskin artışa haliyle tepkiler de gecikmedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinin aylık ücretlerine yapılan büyük oranlı zamlar, kamuoyunda geniş çapta tartışmalara yol açtı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinin aylık ücretlerine yapılan büyük oranlı zamlar, kamuoyunda geniş çapta tartışmalara yol açtı.

Yapılan güncellemeyle D blok tek kişilik odanın ücreti 2.622 TL'den 14.732.51 TL'ye yükseltildi.

Yapılan güncellemeyle D blok tek kişilik odanın ücreti 2.622 TL'den 14.732.51 TL'ye yükseltildi.

Eski bina çift kişilik odaların ücreti ise 1.746 TL'den 8.728.82 TL'ye çıkarıldı.

Eski bina çift kişilik odaların ücreti ise 1.746 TL'den 8.728.82 TL'ye çıkarıldı.

Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına seslenen insan hakları savunucusu Hacer Foggo Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Ne yapacaksınız bu yaşlı insanlar sokağa mı atılacak, bu kararı geri çekin lütfen.'' diyerek zamma tepki gösterdi.

Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına seslenen insan hakları savunucusu Hacer Foggo Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Ne yapacaksınız bu yaşlı insanlar sokağa mı atılacak, bu kararı geri çekin lütfen.'' diyerek zamma tepki gösterdi.

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