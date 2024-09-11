Huzurevi Ücretlerine Yapılan Yüzde 300’ün Üzerindeki Zam Tepkilere Yol Açtı!

Huzurevleri ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinde dikkat çekici bir ücret artışına gidildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle ücretlerdeki zam oranları yüzde 300 ile yüzde 360 arasında değişirken, tek kişilik odaların fiyatı 10.000 TL'yi aştı. Bu keskin artışa haliyle tepkiler de gecikmedi.