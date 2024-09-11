Yusuf Yerkel’e TFF’de Görev: İstifa Edip Dolgun Maaşla İşe Başladı İddiası
Yusuf Yerkel’e TFF’de Görev: İstifa Edip Dolgun Maaşla İşe Başladı İddiası
Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği olayda madenci yakınını tekmelediği fotoğrafla akıllara kazınan Başbakanlık eski müşaviri Yusuf Yerkel’in, TFF’de yeni göreve başladığı iddia edildi. Yerkel, Frankfurt Ticaret Ataşesi görevinden istifa ederek TFF’de dolgun maaşla koordinatör olarak görev almaya başlamış.
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2014 yılında Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan maden faciasında 301 madenci hayatını kaybetmişti.
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Türkiye yakın dönem tarihinin en büyük facialarından biri olan olayda Başbakanlık müşaviri olan Yusuf Yerkel, madenci yakınını tekmelemişti. Yerkel ayrıca, 2022’de Frankfurt Ticaret Ataşesi olarak atanmıştı.
Oda TV’de yer alan habere göre, Yusuf Yerkel 1 Eylül’de TFF’de koordinatör olarak işe başladı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Külliye ile arasını iyi tutmak için bu hamleyi yaptığı düşünülürken Yusuf Yerkel'in Külliye'den izin almadan bu göreve başladığı belirtiliyor.
Ayrıca Yusuf Yerkel’in yeni görevinde dolgun bir maaş alacağı da iddialar arasında.
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