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Sigaraya Yine Zam Geldi: En Pahalı Sigara 81 TL Oldu

Sigaraya Yine Zam Geldi: En Pahalı Sigara 81 TL Oldu

sigara
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.09.2024 - 08:40

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Philip Morris firmasının sigara fiyatlarına zam yaptığını açıkladı. Yeni zamlı tarifeye göre grubun en pahalı sigarası 81 lira, en ucuz sigarası ise 72 lira oldu.

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Yakın zaman önce zamlanan sigara fiyatlarında bir artış daha yaşandı.

Yakın zaman önce zamlanan sigara fiyatlarında bir artış daha yaşandı.

Daha önce eylül ayı içerisinde sigaraya zam beklediğini söyleyen Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Philip Morris markasının yeni zamlı fiyatlarını paylaştı.

Daha önce eylül ayı içerisinde sigaraya zam beklediğini söyleyen Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Philip Morris markasının yeni zamlı fiyatlarını paylaştı.

İşte son gelen zamlar sonra sigara fiyatları 👇

İşte son gelen zamlar sonra sigara fiyatları 👇

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