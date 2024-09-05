Sigaraya Yine Zam Geldi: En Pahalı Sigara 81 TL Oldu
Sigaraya Yine Zam Geldi: En Pahalı Sigara 81 TL Oldu
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Yakın zaman önce zamlanan sigara fiyatlarında bir artış daha yaşandı.
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Daha önce eylül ayı içerisinde sigaraya zam beklediğini söyleyen Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Philip Morris markasının yeni zamlı fiyatlarını paylaştı.
İşte son gelen zamlar sonra sigara fiyatları 👇
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