Tekel Bayileri BAT Sigara Grubunu Satmama Kararı Aldı
Tekel Bayileri BAT Sigara Grubunu Satmama Kararı Aldı
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, kâr marjının düşürüldüğü gerekçesiyle BAT grubunun sigaralarını satmama kararı aldıklarını duyurdu.
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, sigara firmalarının esnafın kâr marjını düşürdüğünü vurgulayarak British American Tobacco’nun (BAT) sigaralarını satmama kararı aldıklarını açıkladı. Bayiler boykot kararı alarak raflara açıklamalarını astı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT grubunun sigaralarını satmama kararı aldıklarını belirterek boykota başladıklarını açıkladı.
Erol Dündar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
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