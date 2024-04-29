Tekel Bayileri BAT Sigara Grubunu Satmama Kararı Aldı

“Kamuoyuna duyuru” başlığıyla yaptığı açıklamada, “ Takip edenler zaten biliyor ama aslında söyleyeceklerim özellikle sigara tüketicisi olan ve bizi takip eden veya etmeyen 'tüm tüketicileri' ilgilendiriyor. Sigara satan bayilerin aslında bu üründen neredeyse hiç kâr etmediğini ve alışveriş bütünlüğünü bozmamak adına sigara satmak zorunda kaldığını bilmeyeniniz yoktur. Zaten yok denecek kadar az olan sigara kârımızın BAT firmasının uygulamaya başladığı satış politikası ve kendi pos cihazlarımıza ödediğimiz yüksek komisyonlar ile sıfıra indiğini belirtmeliyim. Bu hafta içi BAT yetkilileri ile yaptığımız görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadığı için hem bayilerimiz hem de müşterilerimizin lehine bugünden itibaren BAT firmasının 'hiç bir ürününü' raflarımıza koymayacağımızı bilmenizi isterim.”