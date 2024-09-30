İstanbul’da Tekstil Atölyesi Sahibi İsyan Etti: "Çalışacak İşçi Bulamıyoruz Sonra İş Yok Diye Ağlıyorsunuz"

İstanbul’da bir tekstil atölyesi sahibi, işçi bulamama sıkıntısı nedeniyle sosyal medyada sert bir çıkış yaptı. İş gücü sıkıntısının giderek büyüdüğünü belirten işletmeci, bu durumun tekstil sektörünü zorladığını söyledi.
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Videoda, “Çalışacak işçi bulamıyoruz, sonra iş yok diye ağlıyorsunuz." diyerek isyan eden atölye sahibi, özellikle pazartesi günü dükkana hiç kimsenin gelmediğini vurguladı.
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“Tekstilciler İsyanda” başlığıyla paylaşılan videodaki atölye sahibinin bu sitemi, sektörün iş gücü bulma konusundaki sıkıntılarını bir kez daha gündeme taşıdı.
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