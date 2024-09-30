Görüş Bildir
Haberler
Video
Kapaklı’da Açılan Hamamda İlginç Röportaj: “Fatih Sultan Mehmet’in Bir Sözüyle Başlamak İstiyorum…”

Kapaklı’da Açılan Hamamda İlginç Röportaj: “Fatih Sultan Mehmet’in Bir Sözüyle Başlamak İstiyorum…”

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 22:42

İçerik Devam Ediyor

Tekirdağ Kapaklı’da yeni açılan bir hamamın işletmecileriyle yapılan röportaj, sosyal medyada gündem oldu. Mutlucan Bostan isimli işletmecinin sözleri dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Açılışa özel yapılan bu röportajda, işletmenin faaliyetleri hakkında detaylar paylaşılırken, iki işletmeciye de mikrofon uzatıldı. Mutlucan Bostan isimli işletmeci röportaja “Fatih Sultan Mehmet’in bir sözüyle başlamak istiyorum…” diyerek ilginç bir şekilde başladı.

Açılışa özel yapılan bu röportajda, işletmenin faaliyetleri hakkında detaylar paylaşılırken, iki işletmeciye de mikrofon uzatıldı. Mutlucan Bostan isimli işletmeci röportaja “Fatih Sultan Mehmet’in bir sözüyle başlamak istiyorum…” diyerek ilginç bir şekilde başladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, bazı kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanırken, bazıları ise röportaj veren kişilerin rol yaptığını iddia etti. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, bazı kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanırken, bazıları ise röportaj veren kişilerin rol yaptığını iddia etti. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Videonun tamamı için👇📽️

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın