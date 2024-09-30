Kapaklı’da Açılan Hamamda İlginç Röportaj: “Fatih Sultan Mehmet’in Bir Sözüyle Başlamak İstiyorum…”

Tekirdağ Kapaklı’da yeni açılan bir hamamın işletmecileriyle yapılan röportaj, sosyal medyada gündem oldu. Mutlucan Bostan isimli işletmecinin sözleri dikkat çekti.
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Açılışa özel yapılan bu röportajda, işletmenin faaliyetleri hakkında detaylar paylaşılırken, iki işletmeciye de mikrofon uzatıldı. Mutlucan Bostan isimli işletmeci röportaja “Fatih Sultan Mehmet’in bir sözüyle başlamak istiyorum…” diyerek ilginç bir şekilde başladı.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, bazı kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanırken, bazıları ise röportaj veren kişilerin rol yaptığını iddia etti. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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