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Bursa’da Kuryeye Çarpmamak İçin Manevra Yapan Kamyonet Kontrolden Çıktı: Önce 4 Araca Ardından Kuryeye Çarptı

Bursa’da Kuryeye Çarpmamak İçin Manevra Yapan Kamyonet Kontrolden Çıktı: Önce 4 Araca Ardından Kuryeye Çarptı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 11:15

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Bursa’nın Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi’nde yaşanan zincirleme kaza, bir kuryeye çarpmamak için manevra yapan kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi.

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Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir kamyonet sürücüsü, önünde ilerleyen bir motosikletli kuryeye çarpmamak için ani bir manevra yaptı.

Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir kamyonet sürücüsü, önünde ilerleyen bir motosikletli kuryeye çarpmamak için ani bir manevra yaptı.

Ancak yağmurlu havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden kamyonet, park halindeki 4 araca çarptıktan sonra kuryeye de çarptı. Yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.

Ancak yağmurlu havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden kamyonet, park halindeki 4 araca çarptıktan sonra kuryeye de çarptı. Yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.

O anlar👇

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