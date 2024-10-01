Bursa’da Kuryeye Çarpmamak İçin Manevra Yapan Kamyonet Kontrolden Çıktı: Önce 4 Araca Ardından Kuryeye Çarptı

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi’nde yaşanan zincirleme kaza, bir kuryeye çarpmamak için manevra yapan kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi.
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Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir kamyonet sürücüsü, önünde ilerleyen bir motosikletli kuryeye çarpmamak için ani bir manevra yaptı.
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Ancak yağmurlu havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden kamyonet, park halindeki 4 araca çarptıktan sonra kuryeye de çarptı. Yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.
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