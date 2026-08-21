Seda Sayan "Filtresiz Hali" Diye Paylaşılan Fotoğrafı Görünce Küplere Bindi!

Türk televizyon tarihinin en kendine has isimlerinden biri hiç şüphesiz Seda Sayan. Kariyerine müzikle başlayan, güçlü sesi ve sahne performansıyla geniş kitlelere ulaşan Sayan, yıllar içerisinde televizyonculuk tarafını öyle bir noktaya taşıdı ki 'Sabahların Sultanı' lakabı neredeyse isminin bir parçası haline geldi.

Sabahların Sultanı Seda Sayan başta olmak üzere yıllar içerisinde evlilik programlarından yarışmalara, O Ses Türkiye'den Gelinim Mutfakta'ya kadar birbirinden farklı formatlarda karşımıza çıktı. Bir yandan 'Ah Geceler', 'Bebeğim' ve 'Karagözlüm Ölesim Gelir' gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla müzik kariyerini sürdürürken diğer yandan magazinin değişmez figürlerinden biri olmayı başardı.

Üstelik Seda Sayan'ın popülaritesinin yeni nesle aktarılmasında sosyal medyanın payı da büyük. Yıllar önce canlı yayınlarda söylediği sözler bugün bile TikTok ve Instagram'da yeniden gündem oluyor.