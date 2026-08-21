Seda Sayan "Filtresiz Hali" Diye Paylaşılan Fotoğrafı Görünce Küplere Bindi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yıllardır yaptırdığı estetik işlemleri saklamak yerine açık açık anlatan Seda Sayan, sosyal medyada kullandığı filtrelerle de sık sık gündeme geliyor. Görünümüne yönelik yorumlara sessiz kalmamasıyla tanıdığımız ünlü sanatçı, bu kez 'filtresiz ve makyajsız hali' olduğu iddia edilerek paylaşılan fotoğraflarla karşılaşınca kendisini tutamadı. Fakat Sayan'ın sinirlenmesinin sebebi fotoğrafların filtresiz olması değil, karelerdeki kadının kendisi bile olmamasıydı! Gelin, detaylara birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllar geçiyor, ekranlar değişiyor ama Seda Sayan'ın magazin gücü hiç değişmiyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seda Sayan'ın magazin gündeminde kendisine apayrı bir alan açtığı konulardan biri ise yıllardır değişmiyor: estetik.
"Filtresiz, makyajsız Seda Sayan" diye paylaşıldı, Seda Sayan fotoğrafı görünce fena çıkıştı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın