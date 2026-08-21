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Seda Sayan "Filtresiz Hali" Diye Paylaşılan Fotoğrafı Görünce Küplere Bindi!

Seda Sayan "Filtresiz Hali" Diye Paylaşılan Fotoğrafı Görünce Küplere Bindi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.08.2026 - 16:08
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Yıllardır yaptırdığı estetik işlemleri saklamak yerine açık açık anlatan Seda Sayan, sosyal medyada kullandığı filtrelerle de sık sık gündeme geliyor. Görünümüne yönelik yorumlara sessiz kalmamasıyla tanıdığımız ünlü sanatçı, bu kez 'filtresiz ve makyajsız hali' olduğu iddia edilerek paylaşılan fotoğraflarla karşılaşınca kendisini tutamadı. Fakat Sayan'ın sinirlenmesinin sebebi fotoğrafların filtresiz olması değil, karelerdeki kadının kendisi bile olmamasıydı! Gelin, detaylara birlikte bakalım...

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Yıllar geçiyor, ekranlar değişiyor ama Seda Sayan'ın magazin gücü hiç değişmiyor!

Yıllar geçiyor, ekranlar değişiyor ama Seda Sayan'ın magazin gücü hiç değişmiyor!

Türk televizyon tarihinin en kendine has isimlerinden biri hiç şüphesiz Seda Sayan. Kariyerine müzikle başlayan, güçlü sesi ve sahne performansıyla geniş kitlelere ulaşan Sayan, yıllar içerisinde televizyonculuk tarafını öyle bir noktaya taşıdı ki 'Sabahların Sultanı' lakabı neredeyse isminin bir parçası haline geldi.

Sabahların Sultanı Seda Sayan başta olmak üzere yıllar içerisinde evlilik programlarından yarışmalara, O Ses Türkiye'den Gelinim Mutfakta'ya kadar birbirinden farklı formatlarda karşımıza çıktı. Bir yandan 'Ah Geceler', 'Bebeğim' ve 'Karagözlüm Ölesim Gelir' gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla müzik kariyerini sürdürürken diğer yandan magazinin değişmez figürlerinden biri olmayı başardı.

Üstelik Seda Sayan'ın popülaritesinin yeni nesle aktarılmasında sosyal medyanın payı da büyük. Yıllar önce canlı yayınlarda söylediği sözler bugün bile TikTok ve Instagram'da yeniden gündem oluyor.

Seda Sayan'ın magazin gündeminde kendisine apayrı bir alan açtığı konulardan biri ise yıllardır değişmiyor: estetik.

Seda Sayan'ın magazin gündeminde kendisine apayrı bir alan açtığı konulardan biri ise yıllardır değişmiyor: estetik.

Seda Sayan'ın yıllar içerisindeki değişimi sık sık gündeme geliyor. Fakat kendisini benzer tartışmaların merkezindeki pek çok ünlüden ayıran önemli bir detay var: Sayan yaptırdığı işlemler konusunda oldukça açık davranıyor.

Geçmişte yüz ve boyun bölgesine uygulanan çeşitli gençleştirme işlemlerinden Fransız askısına kadar yaptırdığı estetik müdahaleleri kamuoyuyla paylaşan Sayan, zaman zaman işlemler sırasında çekilen görüntülerini bile takipçilerine göstermişti.

Son yıllarda yüz gençleştirme ve sıkılaştırma uygulamalarına devam eden ünlü sanatçının değişimi de haliyle sosyal medyanın yakın takibinde. Sayan'ın özellikle Instagram'da paylaştığı fotoğraflarda kullandığı filtreler de en az estetikleri kadar konuşuluyor.

Öyle ki sanatçının sosyal medyada paylaştığı son derece pürüzsüz ve genç görünen kareleri zaman zaman 'Filtreyi fazla kaçırdı' yorumlarına neden oluyor. Seda Sayan ise görünümüyle ilgili yapılan yorumlara sessiz kalmasıyla pek tanıdığımız bir isim değil.

Nitekim son yaşanan olayda da kendisine ait olduğu iddia edilen bir fotoğrafı görünce cevabı saniyesinde yapıştırdı!

"Filtresiz, makyajsız Seda Sayan" diye paylaşıldı, Seda Sayan fotoğrafı görünce fena çıkıştı!

"Filtresiz, makyajsız Seda Sayan" diye paylaşıldı, Seda Sayan fotoğrafı görünce fena çıkıştı!

Sosyal medyada bir magazin hesabı tarafından yapılan paylaşımda, yan yana getirilen bazı fotoğrafların Seda Sayan'ın 'filtresiz ve makyajsız' hali olduğu iddia edildi.

Paylaşımda sarı saçlı bir kadının yakın plan görüntülerinin üzerine 'Filtresiz, makyajsız' ifadesi yazılırken, karşılaştırma amacıyla Seda Sayan'ın daha önce paylaştığı bir fotoğrafına da yer verildi.

Fakat ortada oldukça önemli bir problem vardı.

Seda Sayan'a göre fotoğraftaki kadın kendisi bile değildi!

Paylaşımı gören Sayan, yorumlara inerek oldukça sert bir cevap verdi:

'Bu kim be salak mısınız siz, benimle alakası olmayan bir kadının resmi.'

Seda Sayan'ın kendisine has üslubuyla yaptığı çıkış kısa sürede dikkat çekerken, paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları da yorumun peşine düştü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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