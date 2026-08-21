Tarkan'ı Dinlemenin Bedeli Dudak Uçuklattı: 2 Gecelik Paketin Fiyatı Şoke Etti!
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Türkiye'de Megastar denildiğinde akla gelen ilk isim yıllardır değişmiyor. Konserleri kapalı gişe geçen, sahneye her dönüşü olay olan Tarkan, bu kez performansından önce Marmaris konserinin dudak uçuklatan fiyatıyla gündemde. 29 Ağustos'ta D Maris Bay'de gerçekleşecek özel konserin tek başına bilet fiyatlarının 10 bin TL ile 25 bin TL arasında değiştiği daha önce açıklanmıştı. Fakat Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ'ın TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında aktardığı yeni iddia, rakamı bambaşka bir noktaya taşıdı.
Kaynak: Mehmet Üstündağ/ Gel Konuşalım
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Aradan kaç yıl geçerse geçsin, Türkiye'de "Megastar" denildiğinde akla gelen isim hala değişmiyor.
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Tarkan'ın 29 Ağustos'ta Marmaris'te oldukça sınırlı sayıda davetlinin katılabileceği özel bir konser vereceği öne sürüldü. Konserin adresinin ise Marmaris Hisarönü'nde bulunan lüks otel D Maris Bay olduğu belirtildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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