Tarkan'ı Dinlemenin Bedeli Dudak Uçuklattı: 2 Gecelik Paketin Fiyatı Şoke Etti!

Türk pop müziğinin son 30 yılına damga vuran isimleri saysak Tarkan'ı listenin en başına koymamak mümkün değil. 90'lı yıllarda başlayan kariyerini yalnızca Türkiye'yle sınırlı tutmayıp Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan geniş bir coğrafyaya taşıyan Tarkan, 'Şımarık', 'Kuzu Kuzu', 'Dudu', 'Ölürüm Sana', 'Kış Güneşi' ve daha nice şarkısıyla Türk pop müziğinin en büyük yıldızlarından biri haline geldi.

Üstelik Tarkan'ın popülaritesi yalnızca geçmişte kalan hitlerinden ibaret değil. Yıllar içerisinde albüm ve konser aralarını uzatsa da her dönüşünde aynı ilgiyi görmeyi başaran Megastar, sahneye çıktığında hala binlerce kişiyi peşinden sürüklüyor.

Bunun en iyi örneklerinden birini de son dönemde verdiği konserlerde gördük. Tarkan'ın konser tarihleri açıklandığı anda biletlerin büyük ilgi görmesi, bazı kategorilerin kısa sürede tükenmesi ve konser görüntülerinin günlerce sosyal medyada dolaşması artık pek şaşırtmıyor.

Kısacası yıllardır değişmeyen denklem belli: Tarkan sahneye çıkıyorsa talep de fiyatlar da sıradan olmuyor. Fakat Marmaris'te vereceği öne sürülen özel konser için ortaya atılan son rakam, Tarkan'ın konser fiyatlarına alışkın olanların bile ağzını açık bırakacak cinsten.

Megastar'ın sahneye dönüşleri son yıllarda yalnızca performanslarıyla değil, konserlerin bilet fiyatlarıyla da gündeme geliyor.