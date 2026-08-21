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Tarkan'ı Dinlemenin Bedeli Dudak Uçuklattı: 2 Gecelik Paketin Fiyatı Şoke Etti!

Tarkan'ı Dinlemenin Bedeli Dudak Uçuklattı: 2 Gecelik Paketin Fiyatı Şoke Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.08.2026 - 15:19
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Türkiye'de Megastar denildiğinde akla gelen ilk isim yıllardır değişmiyor. Konserleri kapalı gişe geçen, sahneye her dönüşü olay olan Tarkan, bu kez performansından önce Marmaris konserinin dudak uçuklatan fiyatıyla gündemde. 29 Ağustos'ta D Maris Bay'de gerçekleşecek özel konserin tek başına bilet fiyatlarının 10 bin TL ile 25 bin TL arasında değiştiği daha önce açıklanmıştı. Fakat Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ'ın TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında aktardığı yeni iddia, rakamı bambaşka bir noktaya taşıdı.

Kaynak: Mehmet Üstündağ/ Gel Konuşalım

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Aradan kaç yıl geçerse geçsin, Türkiye'de "Megastar" denildiğinde akla gelen isim hala değişmiyor.

Aradan kaç yıl geçerse geçsin, Türkiye'de "Megastar" denildiğinde akla gelen isim hala değişmiyor.

Türk pop müziğinin son 30 yılına damga vuran isimleri saysak Tarkan'ı listenin en başına koymamak mümkün değil. 90'lı yıllarda başlayan kariyerini yalnızca Türkiye'yle sınırlı tutmayıp Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan geniş bir coğrafyaya taşıyan Tarkan, 'Şımarık', 'Kuzu Kuzu', 'Dudu', 'Ölürüm Sana', 'Kış Güneşi' ve daha nice şarkısıyla Türk pop müziğinin en büyük yıldızlarından biri haline geldi.

Üstelik Tarkan'ın popülaritesi yalnızca geçmişte kalan hitlerinden ibaret değil. Yıllar içerisinde albüm ve konser aralarını uzatsa da her dönüşünde aynı ilgiyi görmeyi başaran Megastar, sahneye çıktığında hala binlerce kişiyi peşinden sürüklüyor.

Bunun en iyi örneklerinden birini de son dönemde verdiği konserlerde gördük. Tarkan'ın konser tarihleri açıklandığı anda biletlerin büyük ilgi görmesi, bazı kategorilerin kısa sürede tükenmesi ve konser görüntülerinin günlerce sosyal medyada dolaşması artık pek şaşırtmıyor.

Kısacası yıllardır değişmeyen denklem belli: Tarkan sahneye çıkıyorsa talep de fiyatlar da sıradan olmuyor. Fakat Marmaris'te vereceği öne sürülen özel konser için ortaya atılan son rakam, Tarkan'ın konser fiyatlarına alışkın olanların bile ağzını açık bırakacak cinsten.

Megastar'ın sahneye dönüşleri son yıllarda yalnızca performanslarıyla değil, konserlerin bilet fiyatlarıyla da gündeme geliyor.

Tarkan'ın 29 Ağustos'ta Marmaris'te oldukça sınırlı sayıda davetlinin katılabileceği özel bir konser vereceği öne sürüldü. Konserin adresinin ise Marmaris Hisarönü'nde bulunan lüks otel D Maris Bay olduğu belirtildi.

Tarkan'ın 29 Ağustos'ta Marmaris'te oldukça sınırlı sayıda davetlinin katılabileceği özel bir konser vereceği öne sürüldü. Konserin adresinin ise Marmaris Hisarönü'nde bulunan lüks otel D Maris Bay olduğu belirtildi.

Özellikle sınırlı kapasiteye sahip mekanlar, özel organizasyonlar ve VIP kategoriler söz konusu olduğunda rakamların standart konser biletlerinin oldukça üzerine çıkabildiğini görüyoruz. Tarkan gibi yıllardır büyük talep gören bir ismin sahne aldığı organizasyonlarda da en pahalı kategoriler doğal olarak sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Ancak bu kez konuşulan rakam yalnızca bir konser bileti için değil.

İddialara göre organizasyonun kapasitesi de devasa Tarkan konserlerinden oldukça farklı. Megastar'ın bu kez on binlerce kişiye değil, otelde konaklayan yaklaşık 400 kişilik oldukça sınırlı bir topluluğa sahne alacağı belirtiliyor.

Asıl olay ise konseri otelde konaklayarak izlemek isteyenlerin karşısına çıktığı öne sürülen fiyatla başladı.

Konuyla ilgili dikkat çeken iddia Mehmet Üstündağ'dan geldi.  Üstündağ, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında Tarkan'ın 29 Ağustos'ta D Maris Bay'de vereceği belirtilen konserin detaylarını anlatırken, fiyat bilgisini doğrulamak için oteli kendisinin 'gizli müşteri' gibi aradığını söyledi.

Üstündağ'ın canlı yayında aktardığına göre Tarkan konserini otelde konaklayarak izlemek isteyenler için minimum iki gece konaklama şartı bulunuyor.

Peki iki gecelik Tarkan keyfinin bedeli ne kadar?

İddiaya göre yaklaşık 500 bin TL!

Mehmet Üstündağ'ın aktardığı bilgilere göre söz konusu paketin içerisinde iki gecelik konaklama, kahvaltı ve Tarkan konserine katılım bulunuyor. Yani 500 bin TL olarak konuşulan rakam yalnızca konser biletinin fiyatı değil; lüks otelde konaklamayı da kapsayan bir paket ücreti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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