Seçtiğin Yanıtlara Göre Senin Favori Billie Eilish Albümünü Söylüyoruz!

Billie Eilish, çok küçük yaştayken yazıp bestelediği şarkılar ve asla çizgisinden çıkmadığı tarzı ile bugünlere gelebilen başarılı şarkıcılardan. Billie, her duyguya hitap eden şarkıların bulunduğu albümler yayımlayarak bize müziğini daha da sevdirmeyi başarıyor. Yayımladığı albümlerden hangisi favorin?