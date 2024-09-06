Seçtiğin Yanıtlara Göre Senin Favori Billie Eilish Albümünü Söylüyoruz!
Seçtiğin Yanıtlara Göre Senin Favori Billie Eilish Albümünü Söylüyoruz!
Billie Eilish, çok küçük yaştayken yazıp bestelediği şarkılar ve asla çizgisinden çıkmadığı tarzı ile bugünlere gelebilen başarılı şarkıcılardan. Billie, her duyguya hitap eden şarkıların bulunduğu albümler yayımlayarak bize müziğini daha da sevdirmeyi başarıyor. Yayımladığı albümlerden hangisi favorin?
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1. Söyle bakalım, en son ne zaman aşık oldun?
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2. Aşık olduğunu gizleyenlerden misin?
3. Hiç kalbin kırılsın istemeyiz ama kalbin paramparça olduğu an nasıl davranıyorsun?
4. Pekala, devam edelim. ❤️🩹 Duygu dünyanda bir öncelik sıralaması yaparsak bunlardan hangisi ilk sıraya yerleşir?
5. Yaşadığın duygusal bir acıyı önce kiminle paylaşıyorsun diye sorsak?
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