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Seçtiğin Yanıtlara Göre Senin Favori Billie Eilish Albümünü Söylüyoruz!

etiket Seçtiğin Yanıtlara Göre Senin Favori Billie Eilish Albümünü Söylüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 22:28

Billie Eilish, çok küçük yaştayken yazıp bestelediği şarkılar ve asla çizgisinden çıkmadığı tarzı ile bugünlere gelebilen başarılı şarkıcılardan. Billie, her duyguya hitap eden şarkıların bulunduğu albümler yayımlayarak bize müziğini daha da sevdirmeyi başarıyor. Yayımladığı albümlerden hangisi favorin?

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1. Söyle bakalım, en son ne zaman aşık oldun?

2. Aşık olduğunu gizleyenlerden misin?

3. Hiç kalbin kırılsın istemeyiz ama kalbin paramparça olduğu an nasıl davranıyorsun?

4. Pekala, devam edelim. ❤️🩹 Duygu dünyanda bir öncelik sıralaması yaparsak bunlardan hangisi ilk sıraya yerleşir?

5. Yaşadığın duygusal bir acıyı önce kiminle paylaşıyorsun diye sorsak?

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6. Diyelim ki çok yakın arkadaşınla tartıştınız ve arkadaşın yanındayken hüngür hüngür ağlıyor. Nasıl davranırsın?

7. Biraz da güzel duygulardan bahsedelim: Sevincini nasıl paylaşıyorsun?

8. Son sorudayız! Aşık olduğun kişi ile beraber olmanız mümkün değil diyelim. Yani imkansız aşk. Onu unutur musun?

HIT ME HARD AND SOFT!

HIT ME HARD AND SOFT!

Happier Than Ever!

Happier Than Ever!

WHEN WE ARE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

WHEN WE ARE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?
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