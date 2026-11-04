Emir Sarıgül Etkin Pişmanlıktan Faydalandı: Ev Hapsi Şartıyla Tahliye
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Kaynak: https://x.com/emrullaherdinc/status/2...
Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül hakkında tahliye kararı verildi.
Kaynak: Emrullah Erdinç
Yürütülen soruşturma kapsamında etkin tutuklama cezalarından yararlanan Emir Sarıgül'ün, cezaevinden tahliyesine hükmedildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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